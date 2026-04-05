Jugador campeón con Herediano es noticia en Guatemala por una actuación digna de un Óscar (video)

Kennedy Rocha fue un revulsivo importante para el Herediano. El jugador también militó en Cartaginés y Jicaral en el fútbol tico.

Kennedy Rocha, volante brasileño que fue campeón con Herediano en 2021, fue noticia en la jornada del fútbol de Guatemala, luego de protagonizar una actuación digna de un premio Óscar al intentar provocar la expulsión de un adversario.

Rocha milita en el Mixco de Guatemala y tuvo un encontronazo cuando se disponía a realizar un saque de banda en el cotejo que disputaron contra Comunicaciones.

En la jugada se observa cómo Rocha tiene un enfrentamiento con otro futbolista por el balón; el brasileño se golpea el rostro con su propia mano e intenta que el árbitro central expulse a su rival.

Al final, Kennedy Rocha terminó con una tarjeta amarilla y su equipo perdió 1 a 0 contra los Cremas.

La Nación le escribió una Kennedy Rocha un mensaje a su perfil de Facebook para conocer su versión sobre la jugada pero no se obtuvo respuesta.