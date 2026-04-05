Fútbol

Jugador campeón con Herediano es noticia en Guatemala por una actuación digna de un Óscar (video)

Futbolista brasileño que está ahora en Guatemala fue pieza importante del Herediano en uno de sus títulos

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Por Esteban Valverde
Kennedy Rocha fue un revulsivo importante para el Herediano. El jugador también militó en Cartaginés y Jicaral en el fútbol tico. (Rafael Pacheco Granados)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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