Jugada ‘preparada’ de táctica fija terminó con dos compañeros chocando cabezas y lesionados

Esta fue la acción en la que chocaron dos compañeros del mismo equipo.

La final de la Liga de Campeones de Asia dejó una imagen que se hizo viral alrededor del mundo. Dos compañeros del Machida Z de Japón intentaron realizar una jugada prefabricada; sin embargo, la acción terminó mal.

En el minuto 75 del duelo entre el Machida y el Al-Ahli de Arabia Saudita, el cuadro japonés buscó enredar a la defensa rival con una acción en la que dos jugadores picaron en direcciones contrarias. No obstante, cuando realizaban el recorrido, nunca se vieron y terminaron chocando; sus cabezas se golpearon.

La jugada generó reacción entre los aficionados y el partido tuvo que ser detenido porque ambos futbolistas necesitaron atención médica. Al final, el compromiso terminó con victoria del Al-Ahli 1-0 sobre el Machida.