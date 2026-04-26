Jugada ‘preparada’ de táctica fija terminó con dos compañeros chocando cabezas y lesionados

La final de la Liga de Campeones de Asia dejó una imagen que se hizo viral alrededor del mundo. Dos compañeros del Machida Z de Japón intentaron realizar una jugada prefabricada; sin embargo, la acción terminó mal.
En el minuto 75 del duelo entre el Machida y el Al-Ahli de Arabia Saudita, el cuadro japonés buscó enredar a la defensa rival con una acción en la que dos jugadores picaron en direcciones contrarias. No obstante, cuando realizaban el recorrido, nunca se vieron y terminaron chocando; sus cabezas se golpearon.
La jugada generó reacción entre los aficionados y el partido tuvo que ser detenido porque ambos futbolistas necesitaron atención médica. Al final, el compromiso terminó con victoria del Al-Ahli 1-0 sobre el Machida.
¡HÁBLENSEEEE! 🤣— ESPN.com.mx (@ESPNmx) April 26, 2026
El Machida Z de Japón quiso hacer una jugada prefabricada en la Final de la Champions League de Asia y terminó en esto...
De no creerse 😅 pic.twitter.com/yA7jl0psMd