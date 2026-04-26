Fútbol

Jugada ‘preparada’ de táctica fija terminó con dos compañeros chocando cabezas y lesionados

La acción que debía ser de peligro para el rival terminó generando dos lesiones en un club internacional

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Por Esteban Valverde
Esta fue la acción en la que chocaron dos compañeros del mismo equipo.
Esta fue la acción en la que chocaron dos compañeros del mismo equipo. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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