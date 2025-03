Josimar Alcócer cuenta lo que casi no trabajaba en Costa Rica (tomen nota equipos nacionales)

Josimar Alcócer compartió que, desde su llegada al balompié internacional, ha aprendido a manejar mejor situaciones que repercuten directamente en su rendimiento como deportista profesional. Un ejemplo de esto es su control sobre el porcentaje de masa muscular de su cuerpo.

El volante de la Selección de Costa Rica expresó que ahora se siente mucho mejor y ha notado un gran crecimiento en varios aspectos, especialmente si lo compara con cuando jugaba en el balompié local con Alajuelense.

Alcócer dio el salto del equipo manudo al Westerlo de Bélgica en agosto de 2023.

El futbolista explicó, sin especificar cómo estaba antes, que considera haber crecido un 10% en masa muscular.

“Cuando me fui no tenía tanta masa muscular, acá (Costa Rica) no trabajaba tanto, pero ahora he aumentado mis horas de trabajo en el gimnasio y con la alimentación todo suma. Ahora tengo un porcentaje de grasa adecuado, y mi masa muscular ha aumentado”, comentó.

Alcócer añadió que se siente muy feliz en el Westerlo. En la presente temporada, el delantero ha jugado 1.305 minutos.

“Estoy contento, el profe Miguel Herrera tiene mucha experiencia. Nosotros los jóvenes vamos a aprovechar al máximo para dar lo mejor de nosotros. Estoy muy bien, en el club juego bastante, por lo que me siento muy bien físicamente y mentalmente”, finalizó.

En la ida contra Belice, Alcócer comenzó como suplente, pero cuando ingresó, colaboró con una anotación.