Joshua Navarro explica cómo lo convenció Jafet Soto para firmar con el Herediano y dejar Alajuelense

En sus primeras declaraciones como nuevo jugador del Club Sport Herediano, el delantero Joshua Navarro se mostró agradecido con Jafet Soto, presidente del Team, por el interés constante que mostró para que se incorporara al plantel.

Para el jugador de 26 años, esta es una gran oportunidad para seguir creciendo como profesional, tras su paso por Liga Deportiva Alajuelense, Pérez Zeledón y el fútbol canadiense.

“Me siento muy contento, ilusionado y emocionado por empezar los entrenamientos con Herediano y comenzar a hacer bien las cosas. Estoy muy agradecido con el club por la oportunidad que me está dando”, expresó Navarro.

El atacante aseguró que siempre quiere ganar y considera que el conjunto florense debe estar en los primeros lugares, por lo que llega decidido a pelear por un puesto, ganarse la confianza del cuerpo técnico y aportar su granito de arena junto al resto de sus compañeros.

Aunque su fichaje con el bicampeón fue uno de los más sonados de cara al Torneo de Apertura 2025, especialmente tras su etapa con Alajuelense —donde ganó protagonismo bajo la dirección de Óscar “Machillo” Ramírez—, el generaleño tenía claro su compromiso con los florenses desde una conversación con el jerarca Jafet Soto.

“Jafet me dio a entender que me quería aquí, que estaba muy interesado en mí. Sé que aquí voy a tener muchas oportunidades. Con Gustavo (Pérez) también he tenido una buena relación desde que me llamó. Me hizo sentir como en casa, y estoy muy agradecido por eso”, manifestó Navarro en un video enviado por el departamento de prensa del club.

Joshua Navarro: Un jugador humilde

El delantero se describió como una persona humilde y trabajadora, que se sacrifica en la cancha por sus compañeros. Aseguró que, si le toca defender durante todo el partido, lo hará sin problema, pero que si tiene que atacar, también lo hará con determinación.

“Aportar mi granito de arena con goles o asistencias, que es lo mío, será mi principal objetivo. Me imagino que todos los compañeros darán lo mejor de sí para lograr los campeonatos en los que vamos a participar. Espero contribuir y entregarlo todo por el Herediano”, reiteró Navarro.

Joshua Navarro es uno de los tres refuerzos del Team para la próxima temporada, junto a Jurguens Montenegro y el lateral Wálter Cortés.

Por su parte, la salida de los delanteros Joaquín Alonso Hernández y José de Jesús “Tepa” González, así como el retiro del goleador histórico Yendrick Ruiz, abrirá una ventana de protagonismo para Navarro, quien tendrá la misión de convencer al técnico Pablo Salazar de que puede ser titular en el esquema ofensivo del equipo.

“El equipo viene de conseguir el bicampeonato, por lo que es importante no relajarse. Vamos a luchar por todos los campeonatos que se disputen, porque este club lo merece, al igual que su afición”, concluyó Navarro.

El Team buscará su primer tricampeonato después de 92 años, cuando los florenses conquistaron los títulos de 1930, 1931, 1932 y 1933. Además, aspiran a ganar la Supercopa, la Recopa y la Copa Centroamericana, certamen regional en el que se mantienen invictos en 16 partidos, aunque aún no han logrado llegar a la final.