Jeaustin Campos, furioso por versiones de que volvería a este club del fútbol de Costa Rica: ‘Es indecente’

Jeaustin Campos, entrenador costarricense del Real España de Honduras, explotó durante una atención a la prensa catracha. El timonel fue enfático al afirmar que está muy molesto ante los rumores que circulan en territorio hondureño sobre un supuesto acuerdo con el Herediano para asumir el equipo en el segundo semestre de 2025.

Campos se mostró ofendido por las versiones y no dudó en calificarlas como “indecentes”.

“No es verdad. Lo único en lo que tienen razón es que Jafet Soto y yo sí somos amigos, también lo soy del presidente de Alajuelense, como muchos en el fútbol de Costa Rica. Me parece indecente especular con que me han llamado, que estoy haciendo una subasta... nada que ver. Me hacen ver como si quisiera ganar plata. Que pongan situaciones que van contra mis valores, ahí sí les quedo debiendo”, afirmó.

El técnico agregó que, al enterarse de la noticia, sintió que se le faltaba al respeto como persona y dejó claro que no está dispuesto a permitir ese tipo de situaciones.

“Vi la noticia y fue una falta de respeto. Me molesta mucho, me faltan el respeto. Primero, no tengo ni representante. No me pongo en subasta. De esto vivo”, acotó.

Pese a la inestabilidad administrativa que atraviesa el club —incluyendo reportes de atrasos salariales durante la campaña—, Campos mantiene al Real España en el primer lugar del fútbol hondureño con 30 unidades, seguido por Olimpia, que suma 29.