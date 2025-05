Javier Santamaría, gerente deportivo de Alajuelense, se incomodó notoriamente con dos temas

Ander Canhoto es de los extranjeros de Alajuelense que no estarán en la ida del primer juego de la final de segunda ronda ante Saprissa.

Javier Santamaría, gerente deportivo de Alajuelense, no se sintió cómodo al hablar de dos temas específicos en la previa de la final de segunda ronda entre manudos y Saprissa.

El dirigente se mostró ligeramente molesto cuando, en FuTV, le preguntaron sobre la ausencia de algunos refuerzos en la convocatoria de Óscar Ramírez para el partido de ida. El cuestionamiento hacía referencia a Anderson Canhoto y Larry Angulo, pero Santamaría interrumpió y respondió:

“¿A qué refuerzos te refieres? Porque yo veo a Washington en cancha, también estará Lucumí, Bran... entonces no entiendo".

Seguidamente, el periodista Juan Ulloa mencionó específicamente los nombres de Angulo y Canhoto.

“No entiendo. Bueno, Anderson fue titular en la semifinal y Larry es parte del plantel, está totalmente listo (...)”, acotó el gerente.

La conversación continuó en torno a los refuerzos, pero nuevamente Santamaría se incomodó cuando se insinuó que esos fichajes llegaron por gestión del exentrenador Alexandre Guimarães.

“Eso ya lo he explicado muchas veces. No es que el entrenador decide solo. Es un trabajo en equipo. Hay opciones, vemos necesidades y tomamos decisiones. Al final, no es uno u otro; es un tema de la institución”, concluyó.

Si bien Santamaría terminó contestando las preguntas, fue evidente que el tema del mercado de fichajes le genera cierta incomodidad al abordarlo públicamente.