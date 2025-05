Jafet Soto y Herediano enfrentarán a Saprissa con árbitro de polémico pasado con el Team

La Federación Costarricense de Fútbol dio a conocer los árbitros que estarán a cargo de los juegos de ida de las semifinales del torneo nacional.

Jafet Soto declaró en octubre pasado, luego de empatar 1 a 1 contra Alajuelense, que desde que él vio que le habían nombrado a Adrián Chinchilla (como central) y a Jesús Montero (en el VAR), sabía que no le iba a ganar a los manudos esa vez.

Ahora, en el primer duelo ante Saprissa de las semifinales, uno de esos dos nombres aparece en nómina: se trata de Jesús Montero, quien estará a cargo del VAR.

”Con Jesús Montero tuve una diferencia cuando él inventó que nosotros le dijimos cosas y le señalé que era un mentiroso. Con todo esto, jamás va a pitar un penal que en realidad era penal y no hay quite de que no, porque a mi jugador lo tocan abajo. Lo que más extraña es que las decisiones contra Herediano no las van a ver; incluso, la acción de Diego Campos era roja y la arreglan sacando la amarilla ¡Qué raro! Porque primero la dejan correr y no le saca nada, pero después le avisan de la amarilla y se nota que fue así“, aseguró Soto en octubre del 2024.

De hecho, todavía en noviembre al presidente del Team tuvo palabras para Montero.

“Estoy contento con el arbitraje en general, en un 99%. Veo un ascenso en los árbitros, salvo por Adrián Chinchilla y Jesús Montero”, puntualizó.

Además de Montero, en el juego Saprissa - Herediano estarán: Steven Madrigal (central), Jeriel Valverde (línea 1), Osvaldo Luna (línea 2), Rigo Prendas (cuarto árbitro) y Anthony Bravo (Avar).

Por otra parte, el Puntarenas - Alajuelense estará a cargo de Adrián Chinchilla (central), Félix Quesada (asistente 1), Octavio Jara (asistente 2), Brayan Cruz (cuarto), Hugo Cruz (VAR) y Josué Ugalde (Avar).