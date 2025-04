Jafet Soto sin tapujos: habló del liderato, del arbitraje y de lo que espera en el cierre del Torneo Clausura

¿Cómo analiza la victoria ante Santos? Copiado!

Estamos retomando el trabajo acumulado con aproximadamente un 60% del equipo, y el otro 40% lo estamos ajustando a la idea que yo quiero. Obviamente, ya había una base construida. Contra Liberia se alinearon siete jugadores que ya estaban conmigo; hoy fueron menos, e hicimos un plan de juego de acuerdo al rival, que tenía el control de la pelota pero sin profundidad.

¿Dónde estuvo la clave para alcanzar el triunfo? Copiado!

En el primer tiempo tuvimos para más. El penal no me quedó claro si fue dentro o fuera del área. Sabemos que si está “medio, medio”, será en contra nuestra. Buscamos el mano a mano y diversas situaciones tanto en ataque como en defensa. Siento que hemos mejorado en la recuperación tras pérdida de balón y presionamos bien. Sabíamos cómo iba el otro partido, así que debíamos cuidar ciertos aspectos.

¿Cómo analiza su regreso al banquillo? Copiado!

Muy contento. La verdad, traigo el ritmo del torneo anterior. Sentía que se me estaba acabando, pero me echaron no gasolina, sino turbosina, así que estoy preparado.

¿Qué significa recuperar el liderato? Copiado!

Debo felicitar a los jugadores al 100%, porque esto no es PlayStation. No es como algunos entrenadores que quieren jugar como si fuera un videojuego; esto es fútbol real, donde los humanos toman decisiones. Felicito a mis jugadores porque habíamos tenido tres oportunidades para lograr lo que buscábamos y no lo habíamos conseguido. Hoy fuimos contundentes y logramos la victoria, algo que nos había faltado. El equipo dio ese paso.

¿Cómo afrontar los cuatro partidos restantes para asegurar el primer lugar? Copiado!

Debemos ir partido a partido. Así es como se debe trabajar. Estamos muy cerca de asegurar la clasificación. Matemáticamente, aún hay equipos que pueden alcanzar, pero lo primero es asegurar el pase a semifinales y luego soñar con un bicampeonato tras 40 años.

El árbitro Keylor Herrera volvió a pitarles desde la final ante Alajuelense. ¿Qué le pareció su trabajo? Copiado!

Nos pitó un penal, como en la final. Es un gran árbitro y cualquiera puede equivocarse.

¿Cómo han respondido los jugadores desde su llegada? Copiado!

Veo una gran motivación. Tengo que retar a los jugadores para estar en la fiesta, buscar clasificar primeros y, en segundo lugar, llegar a la final e intentar ser campeones nuevamente después de 40 años. Veo mucha hambre y eso me tiene muy contento.

¿Qué buscó en el arranque del compromiso? Copiado!

Jugamos con un equipo completamente ofensivo: dos delanteros goleadores, tres volantes recuperadores con llegada al gol. Allan (Cruz) anotó y Aarón (Murillo) asistió. Mejoramos en la pelota parada, y eso es positivo. Trabajamos contra una línea de cinco, con recorridos largos y exigentes, ante un rival que respetamos.

¿Es uno de los cierres más parejos de los últimos torneos? Copiado!

Sí. Al terminar la primera fecha, luego del empate en Puntarenas (1-1), dijimos que ese punto nos iba a ayudar. Ante Saprissa tuvimos nuestra segunda derrota en el torneo. Me parece que este es uno de los cierres más exigentes de los últimos años.

¿Cómo analiza a los equipos que están en la pelea por la clasifición? Copiado!

Cartaginés está jugando muy bien, muy contundente, con dos delanteros de experiencia. La Liga juega con tres volantes de contención, algo diferente a lo que mostró el torneo anterior, y están usando un 4-5-1. Saprissa tiene las ideas muy claras con Paulo César (Wanchope), que apuesta por los centros al área. Cada equipo tiene su estrategia y una buena banca. Y qué decir de Puntarenas.