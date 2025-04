Jafet Soto no se pudo aguantar y da su opinión sobre la salida de Alexandre Guimaraes de Alajuelense

El técnico del Club Sport Herediano, Jafet Soto Molina, no pudo aguantarse las ganas de opinar sobre la salida del entrenador Alexandre Guimaraes de Alajuelense, que se marcha invicto del club erizo, quien fue sustituido por el técnico Óscar Macho Ramírez.

No obstante, Soto aprovechó para recordar que, cuando Fuerza Herediana tomó la decisión de destituir al entrenador Alexander Vargas, algunos medios fueron muy críticos y enfocaron la salida de forma negativa. Mientras tanto, la llegada de Machillo Ramírez fue presentada como algo positivo y sin mayor polémica.

“No me sorprende para nada (el cambio de técnico). Me sorprende cómo algunos de ustedes (la prensa) lo enfocan de manera positiva. En cambio, la decisión que tomamos nosotros de cambiar al técnico fue presentada de forma negativa por algunos medios. Lo cual indica que no se nos mide con la misma vara”, manifestó Soto.

Luego de la victoria 2-1 ante Santa Ana, que afianza al “Team” como líder del Torneo Clausura 2025 con 41 puntos, al sumar tres triunfos consecutivos bajo la dirección de Soto, el estratega florense declaró que algunos medios “se rasgaron las vestiduras” por la decisión de Fuerza Herediana, mientras que ahora esos mismos medios manejan la situación de forma distinta.

“Me sorprende el criterio de algunos y en mi caso, no les debe importar si pierdo credibilidad o no, pues algunos medios pedieron credibilidad conmigo porque en un momento determinado nos criticaron y machacaron y al otro lo enfocan de forma positiva”, enfatizó Soto.

Jafet volvió a la carga y afirmó: “Obviamente, sabemos que jugamos contra la Liga Prensa y contra algunos medios que no les sirve vernos donde estamos. Indudablemente, me sorprende más eso que el cambio que hace Alajuelense, que es una institución que respeto muchísimo y siempre lo he dicho”, añadió.

