Jafet Soto: ‘No pusimos ni las manos’

—¿Dónde encuentra la explicación para la goleada en contra?

—No pusimos ni las manos. No hicimos un buen partido, no fuimos competitivos en ningún momento. No hilamos tres pases, no tiramos un solo centro. Realmente cometimos todos los errores posibles. Pedimos disculpas a nuestra gente, aunque este tipo de partidos también sirven para poner los pies en la tierra.No damos la serie por cerrada. Así como ellos vinieron acá a meternos cuatro goles, nosotros también podemos meter cuatro.Este es el momento de demostrar de qué estamos hechos, sea para esta serie o para lo que venga. Yo le pido a la afición que nos apoye. Este es un golpe fuerte, pero no definitivo. El equipo ha hecho una gran temporada, tenemos las armas para buscar goles, y eso es lo que vamos a hacer.Ahora entramos a una etapa interna, debemos cerrar filas en el grupo para lo que viene. He tenido la fortuna de vivir muchas situaciones, y por eso tengo la cabeza tranquila. El sueño está intacto.Sí, esto fue doloroso…

—¿Ahora entra a jugar la parte motivacional?

—Nunca he dejado nada solo a la motivación. Yo estudio mucho, veo mucho fútbol. La motivación es importante, sí, pero cuando un jugador se dedica a esto, sabe que es lo más lindo del mundo. Yo no necesito llegar con payasos y marionetas para que se motiven. Esto es un golpe duro, pero así es el fútbol.Hace cinco meses veníamos desde atrás. Vamos a ver qué pasa. Tuvimos un rival fuerte, determinado. Ahora nos toca recuperarnos y ver qué podemos hacer el próximo miércoles.

—¿Qué les dijo a los jugadores en el camerino?

—Lo que yo les digo a los jugadores se queda con ellos. No tengo por qué hacer público lo que hablamos. Ahora tengo que analizar qué pasó y ver la situación en frío.

—¿Cómo explica lo que pasó?

—Así es el fútbol. Lo que diga puede sonar a excusa. No voy a matar a mis jugadores. Las correcciones se hacen en privado.

—¿Fue cuestionable la actitud del equipo?

—Del tema de la actitud… no tengo un “actitúdmetro” para medirla. Todos llegaron descansados, bien alimentados y preparados para competir. Pero cuando las cosas no salen, se recurre a ese tipo de palabras. Creo que estábamos aptos, pero no todos tuvimos la actitud correcta. Desde que empezó el partido no sentí una conexión real, no disputamos.

—¿Le sorprendió Saprissa con su planteamiento táctico?

—Paulo puso a Ronaldo Araya como ‘9’, algo que ya había hecho en Cartaginés. Mariano (Torres) se sumó como cuarto volante y con eso sacaron ventaja.

—¿Qué mensaje le da a la afición?

—Es el momento de demostrar apoyo, pase lo que pase. Herediano tiene con qué levantarse. Yo no lo veo imposible; si ellos pudieron, nosotros también podemos.

—¿Qué opinó de Mariano Torres como delantero centro?

—No pusieron un ‘9’ fijo. Mariano bajaba, se juntaba, y usaron a Barahona en ese rol flotante. No cambiaron la figura, pero sí fueron más determinantes a la hora de competir.

—¿Por qué Elías Aguilar y Allan Cruz no se vieron en el partido?

—Lo de Allan y Elías… fue un mal día. No nos salió nada. Ni el agua estaba buena hoy…

—¿Cuáles fueron los errores de Herediano?

—Todas las jugadas de gol son errores nuestros. Vea la última: Montes tiene para despejar, no lo hace, viene el saque de banda de ellos… y gol. Dos goles fueron de bola muerta. Ya ahí hay tres. Cuando las cosas no se dan, simplemente no se dan.

—¿Cómo está usted para afrontar la vuelta?

—Me he llevado muchos golpes y muchas satisfacciones. Sé que hay quienes disfrutan ver al Herediano caer, pero yo he disfrutado más porque he aprendido a levantarme cuando nadie lo esperaba. Hemos metido a este equipo donde muchos no creían que podíamos estar.Eso es algo que se debe reconocer. Este golpe nos hace más fuertes. Difícilmente algo como esto me doble. No les voy a dar el gusto. Este equipo lo tenemos por 70 años.