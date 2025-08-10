Jafet Soto le pone su sello personal a la alineación del Herediano para enfrentar a Alajuelense

(JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Jafet Soto tiene muy claro el estilo de juego que pretende aplicar ante Alajuelense.

El técnico interino del Club Sport Herediano, Jafet Soto Molina, sorprendió con la alineación del volante Allan Cruz como titular en el partido de este domingo ante Alajuelense, tras superar una lesión muscular que lo mantenía alejado del plantel.

Jafet alineó a la mayoría de jugadores con los que alcanzó el bicampeonato con el Team y, de los futbolistas que no ha dirigido, solo Jurguens Montenegro apareció en el once estelar ante los rojinegros, a quienes enfrentarán a las 5 p. m. en el estadio Alejandro Morera Soto.

Además de Allan Cruz, también ingresará el volante Emerson Bravo, con quien el estratega florense busca darle velocidad y vértigo por las bandas. Asimismo, Marcel Hernández será acompañado por Jurguens Montenegro.

El Team alineará con: Anthony Walker, Haxzel Quirós, Sergio Rodríguez, Getsel Montes, Darryl Araya, Aarón Murillo, Emerson Bravo, Allan Cruz, Elías Aguilar, Marcel Hernández y Jurguens Montenegro.

Soto dirigirá este partido de manera interina, mientras se incorpora Hernán Medford.