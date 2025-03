¿Jafet Soto le da instrucciones a Alexander Vargas durante los partidos del Herediano? Así respondió el técnico florense

El técnico Alexander Vargas aseguró que es él quien dirige al Herediano durante los partidos y no el presidente Jafet Soto.

El técnico del Club Sport Herediano, Alexander Vargas, no dudó en afirmar que es él quien dirige al equipo durante los partidos y no el presidente del club, Jafet Soto, como se ha rumoreado en el ambiente futbolístico.

En diversas ocasiones, se ha observado a Jafet Soto con el teléfono en mano, hablando y haciendo ademanes, lo que da la impresión de que está dando instrucciones. Ante esto, Vargas respondió a la consulta de los medios de comunicación tras la victoria 1-3 ante el Sporting FC:

“Creo que hacen mucho escándalo por eso. ¿Por qué no puedo yo estar hablando con mi cuerpo técnico o con el videoanalista? Él está viendo todo y nos pasa información, y es simplemente eso. Si ustedes quieren hacer una nube donde no existe… Todas las decisiones que se toman en el terreno de juego son mías y de mi cuerpo técnico”, enfatizó Vargas.

Visiblemente contrariado, el estratega florense agregó: “Antes o después de un partido, muchas veces he hablado con Jafet, al igual que con mi cuerpo técnico, pero al final soy yo quien toma las decisiones. Muchas veces, la comunicación que existe con Pablo (Salazar) o Esteban (Granados) es con el videoanalista, y no hay que hacer tanto escándalo por eso. A veces me pongo a reír de lo que se inventa”.

Aunque no ocultó su incomodidad, Vargas también añadió: “Pero si fuese el caso de que Jafet sugiere algo, ¿por qué no lo voy a escuchar? También hay que tener humildad ante la gente que quiere ayudarlo a uno”.