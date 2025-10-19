Fútbol

Jafet Soto cumplió su palabra: Herediano presenta grandes cambios en su alineación ante Liberia

El técnico Jafet Soto alineó a jugadores que no venían como titulares en los últimos compromisos y sacó de la formación a varios estelares

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Herediano se enfrentan Alajuelense por la jornada 12, torneo de apertura 2025 Liga Promerica
Jafet Soto y el Herediano, tienen un duelo crucial ante Liberia, en su objetivo de clasificar. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Jafet SotoHeredianoLiberiaTorneo Apertura 2025
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.