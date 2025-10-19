Jafet Soto cumplió su palabra: Herediano presenta grandes cambios en su alineación ante Liberia

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Jafet Soto y el Herediano, tienen un duelo crucial ante Liberia, en su objetivo de clasificar.

El técnico del Club Sport Herediano, Jafet Soto Molina, sacudió su alineación para el duelo ante el Municipal Liberia, este domingo 19 de octubre, en el estadio Edgardo Baltodano.

Jafet advirtió, tras la derrota ante Alajuelense (1-3) que alinearía a los jugadores con mejor nivel y actitud, y por esa razón realizó un remezón en su once estelar frente a los liberianos.

El Herediano sorprende con su alineación ante Liberia. (Prensa Herediano/Prensa Herediano)

Sorprende el cambio de guardameta, así como la suplencia de futbolistas como Elías Aguilar, Brian Rubio y Keymar McLean, quienes venían siendo titulares.

Jugadores como Yeltsin Tejeda y Yurguin Román, titulares ante Alajuelense, no aparecen ni siquiera en la suplencia, al igual que Aarón Murillo, ausente por lesión, y Allan Cruz, quien aún debe cumplir un partido de suspensión.

El cuadro florense saltará al terreno de juego con: Aarón Cruz, Keyner Brown, Darril Araya, Wálter Cortés, Emerson Bravo, José David Corrales, Sergio Rodríguez, Joshua Navarro, Kenneth Vargas, Jurguens Montenegro y Marcel Hernández.

En la suplencia quedaron: Haxzel Quirós, Elías Aguilar, Alejandro Martínez, Dany Carvajal, Brian Rubio, Axel Amador, Keymar McLean, Ariel González, Duane Valentine y Getsel Montes.

En los casos de Corrales, quien es titular así como Martínez, McLean, González y Valentine, son de la categoría Sub 21.