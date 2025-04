Jafet Soto contó cuál fue el último jugador que le ‘robó’ a Alajuelense: ‘Normalmente siempre gano’

El técnico y presidente del Club Sport Herediano, Jafet Soto Molina, contó este jueves 24 de abril cuál fue el último jugador que le “robó” a Liga Deportiva Alajuelense.

En la previa del compromiso ante San Carlos, por la fecha 19 del Torneo Clausura 2025, programado para el próximo sábado 26 de abril a las 4 p. m. en el estadio Ebal Rodríguez de Guápiles (la cancha del Carlos Ugalde sigue en instalación), el estratega rojiamarillo compartió la anécdota frente al futbolista.

Jafet durante una conferencia de prensa, en la que el Team anunció la renovación de su contrato de patrocinio con la empresa Coocique, relató cómo la Liga intentó fichar al jugador durante el Clausura 2025, pero este ya había firmado con el conjunto rojiamarillo por cuatro torneos cortos.

Se trata del portero Dany Carvajal, quien hoy es el guardameta titular de los florenses. El jugador, con una pícara sonrisa, aceptó que la dirigencia manuda lo contactó, pero explicó que Jafet ya le había propuesto unirse al Herediano tiempo atrás, y todo estaba arreglado.

“A Dany Carvajal lo quería la Liga, pero ya era mío. Normalmente, siempre gano. Hablamos durante una semana y llegamos a un acuerdo. Habíamos planificado tener un buen departamento de porteros, y hoy contamos con Dany Carvajal, Aarón Cruz, Anthony Walker y el joven Emmanuel Campos, por lo que nos sentimos satisfechos. Eso es planificación”, comentó Soto.

Jafet Soto y Dany Carvajal, compartieron con socios y empleados de la empresa Coocique, patrocinadora del Herediano. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Dany, quien jugaba en Japón, había considerado seriamente retirarse del fútbol en 2023 para dedicarse a negocios personales. Sin embargo, primero la oferta de San Carlos para regresar al país, y luego la del Herediano, lo convencieron de seguir jugando en la Primera División.

“Como dije, Jafet me dijo años atrás que me quería en el Herediano. En uno de los partidos del campeonato, después de mi regreso, nos vimos y hablamos. La verdad, me gustó el proyecto y aquí estamos. Siento que me fue muy bien en San Carlos y en Herediano también hemos mostrado un buen nivel”, expresó Carvajal.

Aunque llegó para este torneo, Dany se adueñó de la titularidad tras la sanción impuesta a Anthony Walker luego de la final de diciembre ante Alajuelense, y sin duda ha sido una de las figuras destacadas del cuadro florense.

“La verdad es que en el Herediano estamos muy contentos. Se trabaja de manera muy profesional con Miguel Segura y hay una sana competencia. Con la llegada de Aarón Cruz creo que vamos a mejorar mucho. Lo conozco desde hace varios años, cuando firmé con San Carlos, donde fuimos compañeros, y también compartimos equipo en Saprissa”, recordó Carvajal.