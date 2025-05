Jafet Soto ante los reclamos por los agarronazos a Kendall Waston: ‘No queda bien el papel de llorar’

El presidente y entrenador del Club Sport Herediano, Jafet Soto Molina, respondió a los cuestionamientos arbitrales por los agarronazos al defensa Kendall Waston, a los cuales se refirieron el entrenador Paulo César Wanchope en conferencia de prensa y el exarquero Erick Lonis en sus redes sociales.

Lonis aseguró que Saprissa no debería quedarse callado ante las situaciones que se vienen dando, no solo por el caso de Waston, sino también por el gol anulado ante Cartaginés por el árbitro Steven Madrigal.

En la conferencia de prensa previa al compromiso de este miércoles 14 de mayo en el estadio Carlos Alvarado, entre Herediano y Saprissa, a partir de las 8:45 p.m., Jafet insistió en que se debe medir a todos por igual y afirmó que no acepta presiones de los equipos rivales ni de los medios de comunicación.

“De repente no queda bien el papel de llorar, cuando en el partido de Alajuelense ante Puntarenas a (Alberto) Toril lo expulsan por una jugada idéntica a la que le hace (Joseph) Mora a Emerson (Bravo). Si vamos a poner las cosas en contexto, hagámoslo en un contexto global, no solo cuando supuestamente nos perjudican”, dijo Soto.

El estratega rojiamarillo añadió que en las repeticiones deben observarse todas las acciones polémicas del partido, y no únicamente aquellas que benefician al adversario.

“No enfocan cuando Kendall Waston agarra a Joseph Bolaños y lo tira como un papel antes de que se cobre el tiro de esquina. Por eso pongamos en contexto todas las cosas. Y, obviamente, vamos a hacer lo que tengamos que hacer, porque se está encendiendo el tema del arbitraje. Nosotros somos Herediano y no dejamos que nadie nos pase por encima”, aseguró.

Herediano espera una noche inédita

Jafet reiteró que se está jugando una final desde todos los frentes, no solo dentro de la cancha, por lo que no se quedarán callados si algo afecta al club.

“En las tomas de televisión solo se ve cuando Waston va cayendo, pero no se ve lo que pasa antes. No se ve el manotazo que lanza Waston. Como por ejemplo en la última jornada, donde lanza un manotazo a un jugador de Pérez Zeledón, lo golpea y luego lo insulta, y no pasa nada”, manifestó Soto.

Con respecto al partido ante los morados, donde los rojiamarillos necesitan remontar un 4-0 para avanzar a la final de la segunda fase, Jafet Soto recordó que en el pasado han sido muy fuertes en casa ante Saprissa, y eso deben hacerlo valer.

“Estamos bien. Hemos analizado los errores que cometimos el fin de semana. A veces las cosas no salen en el fútbol. Hay momentos y momentos en el fútbol, y el domingo no fue un buen momento para nosotros, pero bueno, ya quedó en el pasado. Ahora vamos a recibir a Saprissa en nuestra tierra prometida, que es nuestra cancha”, acotó Soto.

Jafet Soto reiteró que en el fútbol no hay nada escrito, y pese a la desventaja, todo puede suceder.

“Siendo realistas, tenemos que aprovechar la ventaja de jugar en nuestra cancha y con nuestra gente. En el fútbol no hay nada escrito, y los que jugamos fútbol sabemos que las historias siguen creciendo y escribiéndose. Nada está seguro, y esperemos tener una noche mágica, una noche inédita”, recalcó Soto.