¿Jafet Soto amenaza con meterse en la política?

El presidente del Club Sport Herediano, Jafet Soto Molina, es el dirigente que más ataques recibe en redes sociales, según un estudio dado a conocer por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

De acuerdo con el informe publicado el mes pasado sobre la violencia, el odio y la discriminación en el fútbol costarricense, el jerarca florense fue mencionado en 13,213 ocasiones en mensajes que contenían ofensas dirigidas directamente a su persona.

Sin embargo, Jafet se lo toma con calma, e incluso con humor, al asegurar que con esas cifras podría competir en la política.

Su férrea defensa del Herediano, su forma directa de hablar sobre temas arbitrales, haber eliminado a Saprissa en las pasadas semifinales, así como sus enfrentamientos con la dirigencia de Alajuelense e incluso haber ganado el Torneo de Apertura 2024 a la Liga, en su propio estadio, fueron algunas de las causas del odio hacia su persona.

No obstante, Jafet no se inmuta ante los comentarios y siempre asegura que no es nada personal, sino simplemente fútbol.

“La verdad, lo que digan no me afecta. Para mí, esos números (estadísticas) no son importantes. Aunque claro, podrían servirme para competir en la política nacional. Me tratan mejor que a los políticos. Tengo esa ventaja”, bromeó Soto en una entrevista con Teletica Radio.

Durante la entrevista, Jafet confesó que, en lo personal, prefiere asistir al estadio Ricardo Saprissa que al Alejandro Morera Soto, por razones de seguridad. Declaró que el ambiente y el lugar donde ubican a la dirigencia de Fuerza Herediana es más seguro en “La Cueva morada” que en el reducto manudo, donde se siente inseguro.

Este sábado, antes del compromiso del Team ante el Cartaginés (1-1), el jerarca florense aseguró estar feliz por los avances de las obras del nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero, las cuales esperan estén concluidas en diciembre próximo.

“La verdad, vamos bien. En noviembre del año pasado estábamos en un 78 % de avance; hoy estamos más adelante. Estamos corriendo, pero felices. Puedo decir que me siento contento con los avances y todo lo que hemos logrado”, comentó Soto antes de iniciar el compromiso.