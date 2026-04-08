Fútbol

¡Insólito! Selección de la Concacaf busca su entrenador por Facebook

Una Federación de Concacaf publicó una convocatoria abierta en redes sociales para contratar a su nuevo director técnico

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Por Steven Torres
Selección de Montserrat los jugadores en fila previo a enfrentar a Guyana por la Clasificación del Mundial 2026.
Selección de Montserrat busca técnico por medio de Facebook. Los jugadores preparados para a enfrentar a Guyana por la Clasificación del Mundial 2026. Foto: Demornea Armstrong/Redes Sociales de Montserrat. (DEMORNEA ARMSTRONG; /Redes Sociales de Montserrat)







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Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

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