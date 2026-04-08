¡Insólito! Selección de la Concacaf busca su entrenador por Facebook

Selección de Montserrat busca técnico por medio de Facebook. Los jugadores preparados para a enfrentar a Guyana por la Clasificación del Mundial 2026. Foto: Demornea Armstrong/Redes Sociales de Montserrat.

El pasado lunes 6 de marzo, la Federación de Fútbol de Montserrat sorprendió al publicar una llamativa convocatoria en su perfil oficial de Facebook: la pequeña isla caribeña anunció que se encuentra en la búsqueda para ocupar las vacantes de director técnico del primer equipo y consultor técnico.

Dicha publicación especificaba los requisitos, por ejemplo, poseer la Licencia B de la UEFA, CONMEBOL o Concacaf y contar con entre 3 y 5 años de experiencia relevante. Entre las responsabilidades del puesto destaca la definición y supervisión del desarrollo técnico, desde las divisiones menores hasta la categoría absoluta. Asimismo, los candidatos deberán establecer una filosofía futbolística nacional, liderar la captación de talentos y coordinar la capacitación de los directores técnicos locales, con el fin de asentar las bases del balompié en la isla.

El combinado de Montserrat se sitúa actualmente en el puesto 175 en el Ranking Mundial de la FIFA. Dentro de la Concacaf, la escuadra no ha logrado un papel protagónico; nunca ha participado en una Copa Oro y, en la pasada edición de la Liga de Naciones, finalizó en el último lugar de su grupo, lo que provocó su descenso a la Liga C. Asimismo, en los procesos eliminatorios hacia la Copa del Mundo, el conjunto no ha tenido éxito, siendo eliminada en las primeras rondas.

Este territorio británico de ultramar en el Caribe, que abarca una superficie de apenas 103 km2, cuenta con una población de 4.400 habitantes, en dicho territorio se juega cricket como uno de los deportes principales.

La mayor particularidad de este combinado caribeño ocurrió en el año 2002. El mismo día en que se disputaba la final de la Copa del Mundo, se llevó a cabo el encuentro denominado “La Otra Final”, un duelo que enfrentó a las escuadras peor ubicadas en el Ranking de la FIFA en aquel momento: Montserrat perdió 4-0 frente a Bután, además fue primera vez que el combinado asiático mantuvo su portería a cero.

En aquel momento, la iniciativa de enfrentar a ambos combinados fue una idea original de Johan Kramer y Matthijs de Jongh, socios de una agencia de publicidad en los Países Bajos. Ante la ausencia de su selección nacional en la Copa Mundial de la FIFA 2002, los neerlandeses buscaron una alternativa para canalizar su pasión deportiva, concibiendo este singular proyecto enfrentando a los “peores” equipos.

Como era de esperarse, la actual publicación en Facebook para la búsqueda del entrenador desató una oleada de reacciones diversas. Entre las respuestas más llamativas destaca la de un usuario guatemalteco: “Soy como Amarini Villatoro, desde Guatemala puedo llevarlos a lo más alto de la Concacaf”.

Por otro lado, un afiusuario identificado como Alessandro Zaffini, comentó. “Llevé al Ascoli de la Serie B a la Champions League y gané el torneo cinco veces consecutivas en el FIFA (juego de video). Deben contratarme, les garantizo un fútbol espectacular”.

El período para aplicar vencer el 17 de abril. Así que todavía hay tiempo.