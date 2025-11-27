Increíble: Así desperdició Alajuelense otro penal

Celso Borges no pudo concretar un penal a favor de Alajuelense contra Xelajú.

Alajuelense tuvo otra oportunidad para marcar desde el manchón blanco. En el minuto 32, el arquero de Xelajú, Rubén Silva, le detuvo un penal a Celso Borges y la Liga no pudo marcar en la final de la Copa Centroamericana.

Celso remató al centro y aunque Silva se lanzó, logró detener con su pie para evitar que le marcaran.

Previamente a esa jugada, Joel Campbell ya había visto cómo el guardameta también le atajó un penal.

Alajuelense 0-Xelajú 0, al minuto 42 de partido.