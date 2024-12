Horacio Elizondo publicará los audios del VAR para luchar contra la desconfianza

El director del arbitraje costarricense, Horacio Elizondo, aseguró que a partir de las semifinales del campeonato nacional se publicarán los audios de las jugadas más polémicas que analice el VAR. De hecho, se comenzará con el cotejo entre San Carlos y Saprissa.

Elizondo reflexionó que toma esta medida para luchar contra la desconfianza que tienen ‘algunos’ hacia lo que hace el gremio arbitral.

“Si bien no tenemos nada que ocultar, lo ideal sería que las personas confiaran en lo que hacemos sin necesidad de publicar cada detalle. Sin embargo, estamos dispuestos a mostrar lo necesario para generar confianza, siempre que sea pertinente y no interfiera en el desarrollo del torneo. A mí personalmente me gustaría que en el ambiente futbolístico creyeran más”, confesó.

Pese a la implementación del VAR en este torneo, el arbitraje ha tenido cuestionamientos de personas del fútbol, como Jafet Soto (entrenador del Herediano) y Yosimar Arias (exgerente deportivo de Guanacasteca), entre otros.

“Algunos técnicos y aficionados han solicitado transparencia en el proceso. Sin embargo, esto depende en gran medida de la cultura de confianza en el fútbol. Algunas confederaciones como la UEFA, FIFA y Concacaf no publican los audios, otras sí lo hacen. Según mi opinión, la publicación de audios responde más a desconfianza de algunos sectores que a una necesidad real de transparencia”, añadió Elizondo.

El anuncio del director arbitral se dio en una conferencia de prensa en la que se brindó un informe sobre el VAR en Costa Rica.

Según la documentación, en el presente campeonato se han hecho 52 revisiones del videoarbitraje, para un promedio de 3,71 por jornada y 0,62 por cotejo. Sin VAR, se tenía un error cada dos partidos; ahora, según Elizondo, el promedio es de un error cada 22 duelos.

El tiempo que se tarda en hacer un chequeo ronda los 2 minutos y 35 segundos.

Elizondo profundizó en que estos números muestran un claro margen de mejora que se debe ir tratando con el tiempo.

Por ejemplo, el exárbitro expresó que desea que el tiempo de revisión baje a la mitad.

También considera que las revisiones deberían también ser menos, ya que el 27% de las decisiones clave están dependiendo del VAR. Él considera que el porcentaje debería bajar al 10%.

Horacio Elizondo reveló que hubo cuatro fallos del VAR, los cuales se debieron a diversos motivos.

“Pueden ser varios factores: falta de atención o concentración, fallos en el procedimiento, intentos de resolver demasiado rápido una jugada, o confiar demasiado en la decisión inicial sin verificarla”, expresó Elizondo sobre las acciones que ellos calificaron como errores.