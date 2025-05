Histórico capitán del Puerto: ‘El Lito Pérez tiene 40 años así, pero cuando nos hacen esto es morder al tiburón’

El histórico capitán del Puntarenas F.C., Alfredo “Diablo” Contreras, no escondió la molestia que comparte con todos los porteños por la situación que se vivió con el estadio Miguel “Lito” Pérez, el cual no podrá ser utilizado en la ida de la semifinal entre Puntarenas F.C. y Alajuelense, debido a un cierre preventivo ordenado por el Ministerio de Salud.

Contreras recordó que vivió una situación similar cuando era jugador del Municipal Puntarenas, en los años 80 y 90. En una ocasión les cerraron el estadio; entonces se propusieron no perder ni un solo juego de los cinco que disputaron fuera del “Lito”. “Al final terminamos subcampeones”, recordó.

Para Contreras, no hay peor error que herir el orgullo del porteño.

—¿Cómo analiza la serie Puntarenas - Alajuelense?

—Esa serie siempre ha sido bonita, pero complicada, porque hay que ser realistas: Alajuelense es un equipo parejo, un equipo llamado a ganar la copa. Es un grande, va por el campeonato y, además, están muy urgidos de conseguirlo. Van con todo.Ahora, el PFC en este torneo es un plantel muy diferente, y por ahí veo que el cuadro porteño puede despertar.

—¿Qué piensa de que no podrán jugar en el Lito Pérez?

—El Lito Pérez tiene 40 años en esas condiciones. No sé por qué siempre, para las instancias finales, se meten con el Lito. A nosotros en el Municipal Puntarenas nos pasó igual, y recuerdo que en aquel momento eso nos tocó tanto el orgullo que fue como si al tiburón le hubieran mordido una aleta. Al final, todos los partidos que jugamos fuera de casa los ganamos y terminamos subcampeones.

—¿Cómo digerir este golpe de forma positiva?

—Puede influir, dependiendo de la necesidad. Como le digo, nosotros en aquel momento dijimos: “Estos nos quieren perjudicar, pues no les va a salir”. Nos matamos en la cancha. Ahora vamos a ver cómo lo toman los jugadores actuales, pero es una prueba bonita para ver si están para campeones.

—¿Qué significaría un título para Puntarenas?

—Sería importantísimo. Nos empatarían a los que fuimos campeones en 1986. Sería fenomenal para la provincia, muy bonito para los que fuimos parte del Municipal Puntarenas ver que otra generación lo logra, porque ya han pasado casi 40 años... y nada.

—¿Le ve madera a este equipo para lograrlo?

—A este equipo le he visto lo que nosotros teníamos desde el principio, aunque en aquella época era más duro. A ellos les he visto una mejoría considerable en la preparación física. El equipo tiene piezas importantes, pero lo que más me gusta es que todos corren.Hay jugadores importantes como Cundumí, Pikachu, Rentería... pero hay uno que está para perderse de vista, y ese es Jean Paul Ruiz. Solo que le pasa lo mismo que me pasaba a mí: tiene un temperamento fuerte y caliente.El equipo mejoró muchísimo en este torneo.

—El aficionado porteño está herido. Me imagino que la gente va a llenar el estadio de Rohrmoser y sus alrededores...

—Eso tiene el porteño, es caliente, bravo, y anda como loco con ganas de revancha. El porteño llena estadios, y no tengo duda de que cuando pasan estas cosas, se hace más fuerte. Creo que eso es importante, porque se lo trasladan a los jugadores. El aficionado puede sacar esta serie.

—¿El Morera Soto con buena mancha naranja?

—Ojalá no nos hagan tácticas como Herediano, que no nos dejó entrar al estadio de ellos. Pero vea que ese día Herediano sufrió. Entonces, el jugador entendió que representa a una afición. Ahora no es que el equipo se cae al minuto 60; ahora es el minuto 91 y el equipo sigue corriendo.