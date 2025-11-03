Hijo de exportero del Saprissa recibe su primer llamado a la Selección Nacional

Rodiney Leal inició su carrera en Guanacasteca, antes de llegar Guadalupe FC y ascender con el club a la máxima categoría.

Como un regalo de cumpleaños anticipado, así podría considerar su primer llamado a la Selección Nacional, tras darse a conocer la convocatoria de los 24 jugadores que participarán en el microciclo previo a los decisivos partidos ante Haití, el 13 de noviembre, y frente a Honduras, el 18, por las eliminatorias mundialistas de la Concacaf.

Luego de debutar con Guanacasteca y ascender con Guadalupe FC a la máxima categoría, el guardameta Rodiney Leal Medina recibió su primera convocatoria a la Tricolor por parte de técnico Miguel Piojo Herrera, a pocos días de celebrar su cumpleaños número 24, el próximo 9 de noviembre.

Rodiney es hijo del exportero del Deportivo Saprissa, Guanacasteca y San Carlos, Facundo Leal, quien militó en la primera división del fútbol costarricense a mediados de la década de 1980 y principios de los 90.

Actualmente, Rodiney suma 13 partidos en la temporada y lidera el apartado de más atajadas en el campeonato, con un total de 47, para un promedio de 3,62 por juego.

El guanacasteco supera a Bryan Segura, del Pérez Zeledón, quien acumula 46 intervenciones en 15 compromisos (promedio de 3,29), y a Adonis Pineda, del Puntarenas FC, con 43 paradas en 14 juegos (promedio de 3,07).

En este rubro, Leal también está por delante de sus compañeros de la Selección Nacional: Esteban Alvarado, quien en 15 partidos registra 37 atajadas para un promedio de 2,47, y Alexandre Lezcano, con 35 intervenciones en 10 encuentros, para un promedio de 3,5.

El guardameta de 1,92 metros de estatura se adueñó de la titularidad del cuadro guadalupano al recibir la confianza del técnico mexicano Fernando Palomeque, ganándole el puesto al arquero mexicano Jair Peláez.

Incluso, en su primer partido del campeonato, le detuvo un penal al delantero del Herediano, el cubano Marcel Hernández, en una destacada actuación.

“Con mi papá hablo todos los días. Como él jugó en la máxima categoría, me aconseja mucho y me motiva a hacer bien las cosas. Sé que esto apenas empieza y será un campeonato muy duro, pero tenemos la convicción de hacer las cosas bien”, comentó Leal, tras su primer juego en el torneo con Guadalupe FC.