Fútbol

Hernán Medford zarandea de nuevo su platilla y sorprende con cambios frente al Sporting FC

El Herediano llega con la obligación de ganar al Sporting, tras la derrota frente al Cartaginés el miércoles anterior

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Herediano vs Sporting FC por la jornada 8 del torneo
Los jugadores del Herediano "calentaron" bajo un fuerte aguacero, en el césped sintético del estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara para enfrentar el partido ante el Sporting FC. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
HeredianoSporting FCTorneo Apertura 2025
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.