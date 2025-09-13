Hernán Medford zarandea de nuevo su platilla y sorprende con cambios frente al Sporting FC

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Los jugadores del Herediano "calentaron" bajo un fuerte aguacero, en el césped sintético del estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara para enfrentar el partido ante el Sporting FC.

El técnico del Club Sport Herediano, Hernán Medford Bryan, zarandeó su alineación para enfrentar al Sporting FC, este sábado 13 de setiembre, en el estadio Carlos Alvarado, a las 5 p. m.

En una tarde lluviosa, con rayería incluida, el estratega florense realizó varios cambios en su alineación con la inclusión de Getsel Montes, luego de su paso por la Selección de Honduras, quien hará pareja con el mexicano Sergio Rodríguez.

Además, Hernán tomó la decisión de volver a incluir en la alineación estelar al capitán Elías Aguilar y Yurguin Román, quien volvió a la titularidad.

Por otra parte, volverá a jugar el defensa Keymar McLean y la dupla de Marcel Hernández y Luis Ronaldo Araya, quienes suman siete goles y cuatro asistencias.

El Herediano alinea con: Dany Carvajal, Keymar McLean, Getsel Montes, Sergio Rodríguez, Yurguin Román, Aarón Murillo, Allan Cruz, Elías Aguilar, Luis Ronaldo Araya, Jueguens Montenegro y Marcel Hernández.

El Herediano llega con la obligación de ganar al Sporting, tras la derrota frente al Cartaginés 2-0 el miércoles anterior.