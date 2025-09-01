Hernán Medford se incomodó ante la pregunta de la que todos los heredianos querían una respuesta

Hernán Medford aseguró que nunca le da explicaciones a los jugadores, de por qué no juegan.

Cuando el Club Sport Herediano dio a conocer su alineación ante el Municipal Liberia, no solo hubo alegría entre los aficionados del Team por el regreso de Dany Carvajal en la portería, la alineación de la dupla de centrales formada por Getsel Montes y Sergio Rodríguez, o el retorno de Allan Cruz.

Entre los florenses también surgió el murmullo por la ausencia del volante Elías Aguilar en el cuadro estelar. El “10” y capitán se quedó en el banquillo.

La duda aumentó porque ni siquiera ingresó de cambio, a pesar de que el plantel florense era asediado por el conjunto pampero, que buscaba empatar el partido que perdía 1-0 desde el minuto 10, tras un tanto de Luis Ronaldo Araya.

La consulta a Hernán Medford no se hizo esperar en la conferencia de prensa, al final del duelo, y fiel a su estilo, el Pelícano contestó directo y sin miramientos:

“No le doy explicaciones al jugador, menos se las voy a dar a ustedes (periodistas). Tengo un equipo de 30 jugadores y cualquiera quiere jugar. No tengo por qué dar explicaciones de por qué no juega uno u otro. ¿Y por qué no me preguntan por qué no jugó (Wálter) Cortés o (José Rodríguez) Chiroldes?”, indicó Medford.

El estratega rojiamarillo tampoco quiso aclarar si Elías Aguilar se quedó en la banca por una situación física o alguna molestia muscular.

“Siempre hablo grupalmente. No vamos a obviar que Elías es un jugador sumamente importante para el equipo, es el capitán, pero el fútbol es así. Va a seguir siendo importante para nosotros. Yo le tengo mucho respeto, fue un jugador que prácticamente yo hice. Simplemente no jugó y ya”, añadió.

En cuanto a la victoria, Hernán resaltó la importancia del triunfo y enfatizó que llegó en un momento clave, cuando el plantel necesita recuperar confianza tras la debacle en la Copa Centroamericana, donde quedaron eliminados.

“Es un triunfo sumamente importante por dos cosas: le quitas el invicto a un equipo que venía muy bien e igualas el primer lugar con ese equipo. Se jugó un buen partido, lo que planificamos en tan poquito tiempo y nos salió. Es un partido que sabe, el equipo agarra confianza y eso es lo importante de haber sumado tres puntos”, manifestó Medford.

Sobre el tema de la actitud, Hernán evitó referirse y prefirió hablar del tiempo que tendrá para trabajar durante el parón de 10 días por la fecha FIFA.

“De ese tema no vuelvo a hablar. Contra el equipo de Municipal asumí toda la responsabilidad y hoy es un tema hasta ahí. No podemos seguir redundando sobre esas cosas. Hemos tenido poco tiempo para trabajar y ahora contamos con 10 días para cambiar algunas cositas, porque este es un equipo de calidad”, dijo Medford.