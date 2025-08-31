Fútbol

Hernán Medford sacudió la alineación del Herediano para el duelo ante el líder Municipal Liberia

El técnico Hernán Medford recuperó a tres jugadores claves para el duelo ante el Municipal Liberia

Por Juan Diego Villarreal
Dany Carvajal Herediano Pretemporada Torneo Apertura 2025 1 de julio del 2025 Cortesía: Herediano
El arquero Dany Carvajal volverá a la titularidad del Herediano, tras superar una lesión en su rodilla dercha. Cortesía: Herediano (La Nación/Cortesía: Herediano)







HeredianoMunicipal LiberiaTorneo Apertura 2025Fecha 5
