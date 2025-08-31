Hernán Medford sacudió la alineación del Herediano para el duelo ante el líder Municipal Liberia

El arquero Dany Carvajal volverá a la titularidad del Herediano, tras superar una lesión en su rodilla dercha. Cortesía: Herediano

El técnico del Club Sport Herediano, Hernán Medford, sacudió su alineación para el duelo ante Municipal Liberia, correspondiente a la sexta fecha del Torneo de Apertura 2025.

El estratega florense recuperó a tres figuras claves para el compromiso ante el actual líder e invicto del certamen, tras superar sus lesiones.

Medford tomó la decisión de alinear al guardameta Dany Carvajal en lugar de Anthony Walker. El arquero volverá a la titularidad del Herediano, tras superar una lesión en su rodilla dercha, durante la Recopa ante Alajuelense.

Además, regresó Getsel Montes, quien no participó ante Municipal de Guatemala por la Copa Centroamericana y ahora hará pareja en la zaga con el mexicano Sergio Rodríguez.

A ellos se une el volante Allan Cruz, quien estuvo ausente por una dolencia muscular.

En la alineación también destaca la ausencia del capitán Elías Aguilar y la inclusión de tres delanteros: Joshua Navarro, el mexicano Brian Rubio —autor de un doblete ante Municipal— y Marcel Hernández, quien suma cuatro anotaciones en el certamen y es uno de los máximos goleadores, junto al liberiano Randy Ramírez.

El Team formará con: Dany Carvajal; José David Corrales, Darril Araya, Getsel Montes, Sergio Rodríguez; Aarón Murillo, Allan Cruz, Luis Ronaldo Araya; Joshua Navarro, Brian Rubio y Marcel Hernández.