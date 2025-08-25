Fútbol

Hernán Medford sacó la faja para que el Herediano evitara el ridículo ante San Carlos

El Herediano logró reaccionar en el complemento, ante un San Carlos que tuvo todo a su favor para derrotar al bicampeón

Por Juan Diego Villarreal
San Carlos vs. Herediano
José David Sánchez marcó el 2-0 ante Anthony Walker, para San Carlos. El Herediano reaccionó en el complemento e igualó 2-2. (shu/German Méndez, Prensa San Carlos)







