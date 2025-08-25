Hernán Medford sacó la faja para que el Herediano evitara el ridículo ante San Carlos

José David Sánchez marcó el 2-0 ante Anthony Walker, para San Carlos. El Herediano reaccionó en el complemento e igualó 2-2.

A puro orgullo, coraje y, sin duda, un regaño monumental del técnico Hernán Medford Bryan, el Club Sport Herediano evitó el ridículo en su visita al estadio Carlos Ugalde Álvarez, en Ciudad Quesada, San Carlos.

Medford sacó la faja en el descanso para lograr que su equipo saliera vivo del reducto norteño, al empatar 2-2, mostrando una cara muy diferente en la segunda parte, luego de haber sido arrollado en los primeros 45 minutos.

Los florenses pasaron de ir perdiendo 2-0 en apenas 20 minutos, a lograr la paridad en el complemento, demostrando virtudes tras haber sido borrados en la parte inicial y mostrando la fortaleza necesaria para ir al frente y recordar por qué son los bicampeones nacionales.

De nuevo, un permisivo conjunto rojiamarillo cedió en el arranque del juego y dio libertades en una semana crucial. Tras igualar ante los Toros del Norte, ahora se jugarán la vida en la Copa Centroamericana ante el Municipal de Guatemala, y el fin de semana se medirán al Municipal Liberia, líder del Apertura 2025.

El defensor Getsel Montes, intenta despojar del balón a José David Sanchez. San Carlos y Herediano igualaron 2-2 en Ciudad Quesada. (shu/German Méndez, Prensa San Carlos)

La desidia del cuadro florense se hizo evidente desde el primer minuto, cuando José David Sánchez sacó un centro que controló Jonathan McDonald, quien asistió a Allen Guevara. Este extendió la jugada a Nextaly Rodríguez, que con un remate rastrero marcó el 1-0 al minuto 1 con 31 segundos.

Los florenses eran un desastre, con una defensa endeble, permisiva y que era desbordada con facilidad por las bandas. Esa falta de actitud y concentración les salió cara, pues en una nueva serie de yerros Anthony Walker salió mal y dejó corto un despeje, lo que aprovechó José David Sánchez para anotar el 2-0 al minuto 21.

Un desastre total era lo que mostraba hasta entonces el cuadro florense, incapaz de encontrarse en el terreno de juego.

Herediano se sacude

Sin embargo, en el complemento todo cambió con los ingresos de Emerson Bravo, Brian Rubio y Jurguens Montenegro, quienes se juntaron con un inspirado Luis Ronaldo Araya, que tomó la batuta del Team y jugó a sus anchas.

Fue Luis Ronaldo quien logró el descuento al minuto 47 y encendió la llama de la esperanza para los visitantes, que tomaron el control del juego, demostrando garra y pundonor para enderezar la barca.

Precisamente, Araya, en una muestra de carácter deportivo, forcejeó con José David Sánchez, ganó la línea de fondo por el sector izquierdo y envió un centro, donde apareció entre dos marcas el cubano Marcel Hernández, que de cabeza anotó el empate 2-2 al minuto 61.

Para Marcel fue su cuarta anotación en el certamen, con lo que empató en la cima de la tabla de goleadores con el liberiano Randy Ramírez.

De acuerdo al periodista y estadígrafo Luis Quirós, el delantero cubano llegó a 145 goles en el campeonato nacional, igualando a Johan Venegas y colocándose en el puesto 11 de la historia, a solo dos de Erick Scott y Alejandro Alpízar, que suman 147.

A partir de ese momento, el compromiso se equilibró. Tanto florenses como sancarleños buscaron la victoria, pero las defensas se impusieron y, al final, los heredianos rescataron un valioso empate.