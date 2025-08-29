Hernán Medford recupera un defensa central y no se guarda nada ante el Municipal

El defensa mexicano Sergio Rodríguez volverá a la titularidad con el Herediano.

El técnico Hernán Medford recuperó a uno de sus defensas centrales para el decisivo partido de este jueves 28 de agosto frente al Municipal de Guatemala, por el boleto a los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

En su alineación estelar, para el compromiso en el Estadio Nacional, a partir de las 8:06 p. m., Medford incluyó al zaguero mexicano Sergio Rodríguez, quien también se desempeña como volante de contención. Rodríguez estuvo ausente los últimos tres compromisos por la muerte de su madre, en México.

Ante las bajas de Getsel Montes, por sanción, así como Keyner Brown, Juan Luis Pérez y Fernán Faerron, por lesión, Hernán utilizará en la zaga a Yurguin Román.

El Pelícano También tiene en su once estelar a Luis Ronaldo Araya, Elías Aguilar, Emerson Bravo Jurguens Montenegro y Manel Hernández, con quienes buscará ganar el partido. Único camino que tiene el Team para avanzar de ronda.

Herediano alinea con Anthony Walker, Haxzel Quirós, Yurguin Román, Sergio Rodríguez, Darril Araya, Aarón Murillo, Elías Aguilar, Luis Ronaldo Araya, Emerson Bravo, Jurguens Montenegro y Marcel Hernández.