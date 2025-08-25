Hernán Medford advierte que el mal que aqueja al fútbol nacional nos puede costar caro en la eliminatoria

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El técnico del Club Sport Herediano, Hernán Medford Bryan, nuevamente se refirió a la actitud de sus jugadores en el terreno de juego, tras el partido ante San Carlos.

Luego de un pésimo primer tiempo, en el que San Carlos borró al Team del terreno de juego y ganaba 2-0, el cuadro florense reaccionó en el complemento y, con mayor actitud, logró igualar el marcador 2-2.

En sus declaraciones posteriores al compromiso, Medford fue enfático al señalar que la falta de actitud está perjudicando el accionar del conjunto rojiamarillo en el campeonato nacional.

Además, advirtió que esta desidia podría afectar también a la Selección Nacional, que el próximo 5 de setiembre iniciará la última fase de la eliminatoria rumbo al Mundial 2026.

El combinado patrio debutará de visita ante Nicaragua, en el Estadio Nacional de Managua, y el 9 de setiembre enfrentará a Haití en el Estadio Nacional, en La Sabana.

“A nivel de selecciones, ese tipo de cosas nos puede perjudicar, porque afuera se juega a otro ritmo. Van a ver cómo vamos a sufrir en las eliminatorias. No porque no tengamos condiciones, sino porque el rival, con solo ver el escudo de Costa Rica, quiere ganarnos, como pasa con el Herediano, que es el actual bicampeón”, aseguró Medford.

El experimentado estratega señaló que cada jugador debe asumir la actitud que considere, pero al final todos están obligados a rendir.

“Solo con la calidad no se puede. Luego viene un equipo y te gana. Eso nos pasó en Panamá: por la actitud nos pasaron por encima. El jugador debe ser consciente de que hay que cambiar eso, porque calidad tenemos, pero con calidad no alcanza. La calidad debe ir acompañada de la actitud; si sumamos ambas cosas, podemos lograr grandes cosas”, enfatizó.

El exseleccionador nacional reiteró que es evidente la diferencia en la dinámica de juego cuando los equipos costarricenses compiten en el exterior frente a los rivales del área, lo que explica los malos resultados internacionales.

“Si alguno se enoja, está mal, porque seguiremos en lo mismo. Si usted no tiene la capacidad de autocriticarse, será un profesional mediocre. Está claro que se necesita trabajo para que el equipo muestre mejores cosas, pero también hay detalles que se deben corregir a corto plazo”, agregó Medford.

Finalmente, al consultársele sobre el crucial juego ante el Municipal de Guatemala, donde solo la victoria le permitirá al Team avanzar a la segunda fase de la Copa Centroamericana, Medford fue contundente:

“El jueves tenemos una final. Es una bonita oportunidad para reivindicarnos y clasificar a la siguiente ronda, pero es evidente que si queremos salir adelante debemos mostrar una mejor actitud”, concluyó el técnico florense.