Hernán ‘Bolillo’ Gómez viajó a San Carlos para ver futbolista de la Selección de El Salvador que solo jugó 10 minutos

Con la convicción de tener el mejor equipo para la eliminatoria mundialista, tomó la decisión de realizar una gira por Costa Rica, México y Estados Unidos para observar jugadores y considerarlos para su Selección Nacional.

El entrenador colombiano Hernán Darío Bolillo Gómez, seleccionador de El Salvador, viajó hasta Ciudad Quesada, en San Carlos, para conversar y observar al volante Cristian Martínez, quien este sábado 9 de agosto arrancó como titular en el partido entre San Carlos y Municipal Liberia, en el remozado estadio Carlos Ugalde.

Sin embargo, lo que comenzó como una gran ilusión para Martínez se convirtió rápidamente en una pesadilla, pues solo duró 10 minutos en la cancha. Debido a una dolencia muscular en su muslo derecho, tuvo que ser sustituido por Kendall Gómez.

“Cristhian (Martínez ) se encuentra en el fútbol de Costa Rica, el mejor de Centroamérica”, “Bolillo” Gómez. 💥 pic.twitter.com/WvzrWpNQXk — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) August 10, 2025

Martínez no pudo contener su frustración y, sentado en el banquillo, lloró amargamente mientras se cubría el rostro con un chaleco.

El tico-salvadoreño no fue convocado a la Copa Oro por el seleccionador salvadoreño, por lo que esperaba ser llamado a la Selecta para la eliminatoria mundialista rumbo a la Copa del Mundo 2026.

“Después de la Copa Oro empezamos a hacer un análisis de los jugadores salvadoreños que están en diferentes países. De aquí vamos para los Estados Unidos. Necesitamos armarnos de la mejor manera. El sueño es grande, pero sabemos que es difícil porque somos la selección que tiene menos trabajo”, dijo Gómez en Tigo Sports.

El Salvador debutará en la última fase eliminatoria de la Concacaf el próximo 4 de setiembre, cuando los cuscatlecos visiten a Guatemala. Está en el grupo A junto a Panamá, Guatemala y Surinam. El primero del grupo clasificará directamente al Mundial y el segundo disputará un repechaje continental que deberá definir la FIFA.

“Cristian está a un buen nivel en Costa Rica, que es el mejor fútbol de Centroamérica junto con Panamá, que ha progresado mucho. Eso nos sirve bastante y la idea es complementarlo con los jugadores que juegan en El Salvador”, comentó Gómez antes del arranque del partido.