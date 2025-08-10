Fútbol

Hernán ‘Bolillo’ Gómez viajó a San Carlos para ver futbolista de la Selección de El Salvador que solo jugó 10 minutos

El entrenador de El Salvador se encuentra de gira analizando jugadores para la eliminatoria de la Concacaf al Mundial del 2026

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
San Carlos Hernán Dario Gómez Municipal Liberia 9 de agosto del 2025 Cortesía San Carlos
Cristian Martínez (quinto arriba de izquierda a derecha) fue titular ante el Municipal Liberia (La Nación/Cortesía: San Carlos)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
San CarlosCristian MartínezHernán Dario Bolillo Gómez
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.