Hernán ‘Bolillo’ Gómez enfurece ante pregunta de periodista de Guatemala: ‘Vea a ver cómo empatan’

Apenas habían transcurrido 50 segundos de la conferencia de prensa del seleccionador colombiano de El Salvador, Hernán Darío Bolillo Gómez, cuando una pregunta del periodista de Tigo Sports Guatemala le molestó, y no dudó en contestarle de forma franca y directa.

El conjunto salvadoreño había ganado 0-1 como visitante ante Guatemala, en el arranque de la tercera ronda de las eliminatorias de la Concacaf, dando la sorpresa en el Grupo A. El colombiano analizaba el triunfo cuando llegó la interrogante.

El comunicador le consultó a Gómez:

—“¿El perder tiempo y ensuciar el partido estaba dentro de la planificación, en la recta final del juego, para llevarse los tres puntos?”

Al escuchar la pregunta, el “Bolillo” se llevó la mano a la cabeza y, visiblemente molesto, respondió tajantemente al periodista:

—“Sí, lo ensuciamos y nos llevamos los tres puntos. Usted esté tranquilo y busque después a ver cómo empatan…”.

Hernán Darío continuó con sus declaraciones al atender otra consulta y agregó:

—“Tengo muchos años en esto como para que aquel señor, dirigiéndose al periodista, venga a decir que yo vengo a ensuciar un partido. Hoy tuvimos muchos problemas físicos”, manifestó Gómez.

Hernán Dario Gómez clasificó a las selecciones de Colombia, Ecuador y Panamá a los mundiales de Francia 1998, Corea y Japón 2002 y Rusia 2018, respectivamente.