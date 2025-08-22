Herediano vive el mismo sufrimiento del Saprissa en Panamá por la Copa Centroamericana

🇵🇦🔥⚽ ¡GOLAZOOOO DE SAN MIGUELITO! TREMENDO COBRO DE TIRO LIBRE DE YAIR JAÉN PARA PONER EL 1-0 ANTE HEREDIANO. ▶️ Disfruta todos los juegos de la 🏆 #CopaCentroamericana en #DisneyPlus pic.twitter.com/zPiSxxwOkV

El Club Sport Herediano sufre de la misma manera que el Deportivo Saprissa en la Copa Centroamericana.

Los rojiamarillos, al igual que el cuadro morado, realizaron una falta innecesaria en los linderos del área y les marcaron un golazo de tiro libre, que los tiene contra las cuerdas.

El volante Yair Jaén anotó para el Sporting San Miguelito al cierre del primer tiempo, por lo que los costarricenses tienen 45 minutos para cambiar la historia.

Mientras tanto, los morados cayeron 1-0 frente al Independiente de Panamá, con un tanto de Ángel Caicedo, al minuto 83, también de tiro libre, por lo que ambos clubes sufren con el balón parado en tierras canaleras.