Herediano tendrá un debutante y el regreso de dos figuras, así como varias sorpresas en su alineación

Jafet Soto, tendrá ante el Cartaginés, un medio campo de mayor experiencia.

El Club Sport Herediano, en su enfrentamiento este sábado ante Cartaginés, a partir de las 8 p. m. en el estadio Carlos Alvarado, tendrá a un debutante en la alineación del técnico Jafet Soto Molina.

El extemo Alejandro Martínez jugará por primera vez en el primer equipo florense. Martínez tienen 20 años y es extremo de perfil izquierdo. En la banca también queda el volante Sebastián López, de 17 años

Mientras tanto, el cuadro rojiamarillo también recupera a Aarón Murillo, lesionado, y Allan Cruz, quien ya purgó su sanción por expulsión, por lo que estará en la alineación estelar.

Herediano buscará la victoria ante el Cartaginés. (Prensa Herediano/Prensa Herediano)

En banca quedaron figuras que usualmente son titulares como Marcel Hernández, Kenneth Vargas y Joshua Navarro. Además, Juan Luis Pérez y Eduardo Juárez se recupera de su lesión.

Así alinea el Herediano: Aarón Cruz, Keyner Brown, Sergio Rodríguez, Darryl Araya, Haxzel Quirós, Allan Cruz, Aarón Murillo, Elías Aguilar, Alejandro Martínez, Jurguens Montenegro y Brian Rubio DT. Jafet Soto.

En banca quedaron Dany Carvajal, Marcel Hernández, Luis Ronaldo Araya, Juan Luis Pérez, Eduardo Juárez, Axel Amador, Joshua Navarro, José David Corrales, Sebastián López y Kenneth Bargas.