Herediano recupera un bastión en la defensa y figura del bicampeonato

(JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El defensor Keyner Brown será titular nuevamente con el Herediano.

Después de 11 fechas, el Club Sport Herediano recuperó a una de sus grandes figuras en defensa y pieza clave en el bicampeonato del Team.

El técnico Jafet Soto Molina dio a conocer su alineación para el duelo ante Alajuelense de este jueves 16 de octubre, donde sin duda destaca la titularidad del defensor central Keyner Brown.

Keyner se viene recuperando de una lesión que arrastra desde la serie final ante la Liga, disputada en mayo de este año, cuando los rojiamarillos alcanzaron su bicampeonato.

Otro jugador que se recuperó de una lesión fue el portero Aarón Cruz, quien retorna al plantel tras varias semanas de ausencia y estará en el banquillo.

El cuadro florense alineará con: Dany Carvajal, Keyner Brown, Sergio Rodríguez, Yurguin Román, Darril Araya, Keymar McLean, Yeltsin Tejeda, Elías Aguilar, Joshua Navarro, Brian Rubio y Marcel Hernández.

En el banquillo estarán: Aarón Cruz, Wálter Cortés, Haxzel Quirós, Ronaldo Araya, José David Corrales, Emerson Bravo, Eduardo Juárez, Axel Amador, Kenneth Vargas y Jurguens Montenegro.

No fueron convocados por lesión el defensor hondureño Getsel Montes y los volantes Allan Cruz y Aarón Murillo, quienes se integraron al club tras su paso por la Selección Nacional.