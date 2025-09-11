Fútbol

Herediano no deja de sufrir con su eterno calvario y una de sus grandes figuras continúa en el banco

El técnico Hernán Medford utiliza una alineación muy ofensiva ante el Cartaginés, pero aún no supera su gran ‘dolor de cabeza’

Por Juan Diego Villarreal







HeredianoCartaginésTorneo Apertura 2025
Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

