Herediano no deja de sufrir con su eterno calvario y una de sus grandes figuras continúa en el banco

Herediano tendrá a Luis Ronaldo Araya (centro) como estelar ante el Cartaginés, su antiguo equipo. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El Club Sport Herediano continúa con su calvario en la zona defensiva, al no contar con sus jugadores de experiencia en la zaga central para el partido de este miércoles 10 de setiembre ante el Cartaginés, a partir de las 8 p. m. en el estadio Rafael ‘Fello’ Meza de Cartago.

El Team deberá alinear en la zaga central al mexicano Sergio Rodríguez y al juvenil Keymar McLean, ante la ausencia por lesión de Keynoer Brown, Fernán Faerron y el hondureño Getsel Montes, quien jugó con su selección la eliminatoria mundialista de la Concacaf ante Haití y frente a Nicaragua.

Por otra parte, el capitán florense, Elías Aguilar, por segundo partido consecutivo es dejado en banca por el técnico Hernán Medford.

Después de jugar ante el Municipal de Guatemala, por la Copa Centroamericana, y notar un golazo de tiro libre, Elías no fue estelar ante el Municipal Liberia, en el cual ni siquiera ingresó de cambio. Ante los brumosos, Aguilar volverá a estar en el banquillo.

El Herediano alineó ante el Cartaginés con: Dany Carvajal, Keymar McLean, Sergio Rodríguez, Haxzel Quirós, Darril Araya, Aarón Murillo, Allan Cruz, Luis Ronaldo Araya, Randy Vega, Joshua Navarro y Marcel Hernández.