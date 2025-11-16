Herediano celebró a lo grande el ‘Día del Socio’ entre música y donaciones para proyectos sociales

Los seguidores del Herediano, de todas las edades, llegaron al estadio Carlos Alvarado para celebrar el Día del Socio.

Con música y diferentes actividades, este sábado 15 de noviembre el Club Sport Herediano celebró el Día del Socio en el estadio Carlos Alvarado, en Santa Bárbara, una actividad impulsada por la Asociación Deportiva Club Sport Herediano.

Desde muy temprano, los aficionados rojiamarillos aprovecharon las buenas condiciones climáticas para festejar con el Team y dejar atrás un torneo decepcionante. Sin embargo, orgullosos, mostraron su amor por los colores rojiamarillos.

Los actuales integrantes, tanto del primer equipo masculino como femenino, se unieron a ídolos de la institución y compartieron juegos de feria, fotografías y música en vivo desde las 10 a. m., en una actividad tradicional muy esperada, organizada por la asociación con el apoyo de Fuerza Herediana y los patrocinadores.

Los seguidores del Herediano se divirtieron jugando futbolín en la cancha del estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara. (La Nación/Cortesía: Meridiano Deportivo)

“Además de las sorpresas y la diversión, los asociados aportaron cientos de regalos y donaciones que la Comisión de Proyección Social destinará a diferentes proyectos en beneficio de la niñez en zonas de necesidad de la provincia herediana”, comentó Bernal Arce, del medio digital Meridiano Deportivo.

Randall Castro, presidente de la Asociación Deportiva Club Sport Herediano, agradeció el apoyo de los socios que se hicieron presentes y no solo compartieron con sus ídolos, sino también con la institución.

“Como institución centenaria seguimos creciendo, y es un orgullo contar con más de 2.400 asociados activos que históricamente le han brindado un enorme impulso vital al Herediano. Por eso agradecemos su fidelidad y continuamos creciendo junto con Fuerza Herediana y los patrocinadores, que son fundamentales”, comentó Castro.

Los jugadores bicampeones del Herediano, en las temporadas 1978 y 1979, recibieron un homenaje de los socios del club. (La Nación/Cortesía: Meridiano Deportivo)

Los seguidores florenses pudieron conversar con ídolos del club como Germán Chavarría y Leo González, así como con el actual capitán Elías Aguilar, quienes participaron en la actividad durante la mayor parte de la mañana.

El Team, tras proclamarse bicampeón nacional, afronta un cierre de campeonato complicado en su afán de clasificarse a las semifinales del Torneo Apertura 2025.

El exjugador Leonardo González jugó una partida de futbolín con el mexicano Brian Rubio, en un verdadero duelo entre defensa y ataque. (La Nación/Cortesía: Meridiano Deportivo)

A falta de tres fechas para que termine la primera fase del campeonato, el conjunto florense ocupa el sexto puesto en la tabla de posiciones con 19 puntos, a cuatro del Municipal Liberia, que es cuarto y ostenta el último puesto de clasificación con 23 unidades.

El Herediano jugará el próximo sábado 22 de noviembre ante el Deportivo Saprissa, a partir de las 8 p. m., en el estadio Ricardo Saprissa, en el reinicio del torneo tras el parón por los partidos de la eliminatoria mundialista de la Concacaf rumbo al Mundial 2026.