Herediano apela al sentimiento de sus aficionados y busca premiarlos para el duelo ante Municipal

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

La dirigencia del Herediano, espera el apoyo de los aficionados en el Estadio Nacional, para el juego ante el Municipal por la Copa Centroamericana.

El Club Sport Herediano va con todo por la clasificación a la segunda ronda de la Copa Centroamericana, cuando este jueves 28 de agosto reciba al Municipal de Guatemala en el Estadio Nacional, a partir de las 8 p. m., por la última jornada del Grupo B.

Los rojiamarillos, de la mano del técnico Hernán Medford, deben triunfar a toda costa y por la mayor cantidad de goles posible para superar a los chapines, que contabilizan 5 unidades en el certamen y así avanzar como segundos de grupo.

El Team, junto al Real España de Honduras, tienen 3 puntos, por lo que los ticos deben superar por diferencia de goles a los hondureños, que también están en la pelea por el boleto a la segunda ronda, cuando se midan al Sporting San Miguelito de Panamá, este jueves a la misma hora.

Los florenses suman 6 goles a favor y 8 en contra, para un -2; mientras que los catrachos, registran 4 tantos a favor y 6 en contra, también con un -2. En su duelo particular, los heredianos tienen ventaja al ganar 4-2 en el Estadio Nacional.

Ante este reto, la dirigencia de Fuerza Herediana tomó la decisión de ofrecer una promoción de 2x1 en todos los sectores abiertos al público en el estadio. Las entradas se pueden adquirir en las oficinas del club (costado sur del Estadio Eladio Rosabal Cordero) y en specialticket.net.

Los boletos para sombra este tendrán un valor de ₡5.000 (2x1), mientras que la platea este costará ₡7.000 (2x1).

De acuerdo con la dirigencia, los socios ingresarán con su carné al día en el sector de platea este. Además, todos los ingresos, incluidos los de niños, forman parte de la promoción 2x1.