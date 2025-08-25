Fútbol

Herediano apela al sentimiento de sus aficionados y busca premiarlos para el duelo ante Municipal

Herediano puso a la venta los boletos para el juego ante Municipal de Guatemala, en el cierre de grupos de la Copa Centroamericana

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Partido de vuelta por la Gran Final torneo de clausura; club sport herediano contra liga deportiva alajuelense.
La dirigencia del Herediano, espera el apoyo de los aficionados en el Estadio Nacional, para el juego ante el Municipal por la Copa Centroamericana. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
HeredianoCopa CentroamericanaMunicipal
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.