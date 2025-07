Haxzel Quirós pasó de una gran alegría a una enorme decepción en la Recopa

Al ingresar al camerino, previo al juego por la Recopa entre el Club Sport Herediano y Liga Deportiva Alajuelense, el lateral Haxzel Quirós recibió la noticia de que, por primera vez, sería el capitán del Team.

Haxzel recibió bromas y felicitaciones de sus compañeros, pero el momento de orgullo por ser el capitán florense terminó con un sinsabor, tras caer 1-0 ante los rojinegros y perder el primer título de la temporada.

“Le doy gracias a Dios por un partido más. Me tocó iniciar como capitán, se siente muy bonito y es una responsabilidad muy grande en un equipo como el Herediano. Pero también nos vamos dolidos. Queríamos llevarnos el trofeo para la casa, pero no se nos dio. Ahora debemos pasar la página y pensar en lo que viene”, explicó Quirós.

El lateral rojiamarillo confesó que se enteró de que sería el capitán cuando el secretario técnico del club, Roberto Carpio, le indicó que debía firmar la planilla, una formalidad que corresponde al capitán.

“Me quedé sorprendido, no lo sabía. Era importante ganar la Recopa, pero el título no se nos dio, por lo que debemos seguir trabajando para lo que viene. Recibí mucho aprecio de los compañeros, me felicitaron, y la verdad estaba muy orgulloso, pero a pesar de todo, nos duele no llevar el trofeo a casa”, añadió Quirós.

Para Haxzel Quirós, ahora viene el arranque del Torneo Apertura 2025 y la Copa Centroamericana, lo cual significará un trajín intenso para el grupo.

“Se nos vienen once partidos seguidos y, si el campeonato es con diez equipos, será aún más rápido. Hicimos una buena pretemporada, nos estamos alistando para el debut contra Guadalupe este jueves, y lo importante es que contamos con una planilla amplia para enfrentar ambos torneos”, declaró Quirós.