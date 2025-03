Guanacasteca ya tuvo una reunión con DT histórico de la zona para hacer un cambio de entrenador

La Asociación Deportiva Guanacasteca vive momentos de incertidumbre deportiva.La ADG tiene cinco partidos sin ganar en la Primera División; en la última jornada, perdió 1 a 0 contra Santos de Guápiles. Ante esto, el plantel pampero mueve sus fichas para cambiar de rumbo.

La Nación sabe que este domingo por la mañana se reunieron Jorge Arias (presidente de la ADG) con el entrenador Minor Díaz.

El estratega le hizo saber al dirigente las condiciones que pide para asumir el proyecto, mientras que Arias escuchó pero no le dio una respuesta definitiva, sino que le dijo que ellos “lo llamarían” cuando tomen la decisión.

En la actualidad, el DT de Guanacasteca es el español José García Quevedo, pero su gestión está siendo muy cuestionada, al punto que ya en dos partidos consecutivos se ha escuchado desde la grada: “¡Fuera García!”. Además, el europeo no tiene en cuenta a Johan Venegas, principal futbolista del club.

Previo al partido contra Santos, Venegas explicó que no entiende por qué no es tomado en cuenta. Ante esto, el entrenador fue enfático en que el delantero debe entrar en la nueva dinámica de trabajo, pero aclaró que no lo tiene separado de la planilla.

Aunque después de la derrota contra Santos, José García confirmó que seguiría en el puesto de entrenador, todo parece indicar que la ADG busca opciones, y Minor Díaz parece ser el primer DT en la fila para tomar el proyecto.