Guanacasteca ya tiene fecha para defenderse ante el Comité de Licencias de la Fedefútbol

El Comité de Licencias de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) ya asignó una fecha para que la Asociación Deportiva Guanacasteca (ADG) responda a los cuestionamientos surgidos tras una investigación sobre el presunto ocultamiento de un cambio de administración.

Los pamperos deberán comparecer en una reunión virtual el próximo miércoles, donde presentarán su descargo ante las observaciones planteadas por el Comité.

El pasado 24 de marzo, la FCRF envió una notificación oficial a la ADG detallando las presuntas irregularidades. En respuesta, el club remitió sus argumentos en un plazo de tres días hábiles, lo que llevó a la programación de esta audiencia.

La Nación informó en exclusiva, en dos publicaciones (el 25 de febrero y el 5 de marzo), sobre los movimientos administrativos en dos clubes que presuntamente cedieron su gestión sin el debido aviso: la ADG y el Santos de Guápiles. Ambos casos están bajo investigación del Comité de Licencias.

Los hechos

El artículo 18 del Reglamento de Licencias de la Fedefútbol establece que cualquier cambio en la administración de un club debe ser comunicado de inmediato. Sin embargo, el Comité de Licencias sospecha que ni ADG ni Santos de Guápiles cumplieron con este requisito.

En el caso de Guanacasteca, su presidente, Jorge Arias, firmó el 19 de septiembre de 2024 una certificación —de la cual La Nación posee copia— en la que se comprometió con los empresarios mexicanos Leonardo Cova Escorsa y Jorge García Correa para que estos adquirieran el 55% de una nueva sociedad anónima que controlaría al equipo.

El documento establece que el precio pactado para la transferencia de activos de ADG a la nueva sociedad era de $1 millón (aproximadamente ¢505 millones). Según el acuerdo, el 50% de este monto debía depositarse entre el 26 y el 28 de septiembre de 2024, mientras que el resto debía cancelarse a más tardar el 5 de noviembre del mismo año.

Además, el acuerdo otorgaba a los compradores el derecho de integrar a una persona en la estructura de ADG si realizaban el primer pago, permitiéndoles liderar la transición del club.

Leonardo Cova fue anunciado como gerente general de los pamperos el 16 de octubre de 2024, menos de un mes después de la firma del documento entre él y Jorge Arias.

Al ser consultado el 25 de febrero sobre este tema, Cova negó ser inversionista y aseguró que su rol en el club es únicamente laboral.

“Yo firmé un contrato como trabajador de Guanacasteca (...). Me estás preguntando cosas que no tienen nada que ver con lo deportivo. Me estás preguntando cosas como trabajador del club y te las estoy contestando”, afirmó.

Ante la consulta sobre si había realizado inversiones en el equipo, respondió:

“Alguna vez puse como ¢10.000 colones para comprar jabones para los masajes y hasta ahí. Si fuera un inversionista, hay un proceso”, concluyó.