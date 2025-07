Guanacasteca se queda oficialmente sin su pilar más fuerte en medio de la tempestad por perder la licencia

La Asociación Deportiva Guanacasteca (ADG) quedó oficialmente sin su pilar más fuerte, el hombre más identificado con la institución y quien renovó las esperanzas del club en el torneo anterior cuando asumió como entrenador: Minor Díaz.

“Tomo con mucha alegría esta oportunidad. A mí lo que me hace volver a la ADG es la afición. La afición me quiere mucho y, estando en Liberia, ya me querían muchísimo. El cariño de la gente es tremendo, eso me da certeza y es por lo que siento que hoy estoy acá”, expresó Díaz al ser nombrado técnico en marzo pasado.

Sin embargo, el jueves anterior el timonel presentó de manera unilateral su carta de finiquito, por lo que oficialmente dejó de ser el director técnico del conjunto pampero.

La razón principal de su salida es el atraso salarial que enfrenta el club con su nómina, además del panorama incierto que atraviesa la institución, la cual continúa con la revocatoria de su licencia y, por tanto, no puede competir en la Primera División.

Actualmente, la ADG presentó un recurso ante el Tribunal de Conflictos y Apelaciones del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder), que representa la última instancia a nivel nacional para intentar obtener una medida cautelar que les permita disputar la revocatoria de su licencia.

Ante esta situación, Minor prefirió dar por finalizado su vínculo contractual y ahora se encuentra abierto a nuevas oportunidades laborales. En su momento, el entrenador guanacasteco fue considerado para dirigir una selección menor, posibilidad que podría reactivarse.

Díaz ha demostrado ser un técnico de procesos sólidos y efectivos. Como ejemplo, su paso por Liberia, equipo al que llevó a rozar la clasificación en torneos anteriores, además de haber sido el responsable de ascender tanto a los liberianos como a los nicoyanos a la máxima categoría del fútbol nacional.