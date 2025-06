Goleador en la Liga de Ascenso quiere demostrar en el Herediano de lo que es capaz

A sus 21 años, es prácticamente un desconocido, con poca participación en su anterior equipo. Sin embargo, tanto el presidente del Club Sport Herediano, Jafet Soto, como el gerente deportivo, Gustavo Pérez, creen en las condiciones del joven atacante.

Es por esa razón que apostaron por Bairon Murcia, delantero de AD San Carlos, quien es el nuevo refuerzo en la ofensiva del Team.

Bairon Jugó a préstamo durante el Torneo Apertura 2023 con Cariari Pococí, equipo con el que llegó a la final ante Santa Ana, club que finalmente logró el ascenso a la máxima categoría.

Con los caribeños, Murcia fue el máximo anotador del equipo, marcando 10 goles entre la fase regular, semifinales y finales, según estadísticas de Kendall Rojas, editor de la página de Facebook Ascenso Total.

“En Cariari me fue muy bien. No solo porque tuve regularidad y pude anotar bastantes goles, sino también porque el equipo llegó hasta la final, aunque lamentablemente la perdimos. Ese torneo me dio mucha confianza”, comentó Murcia en un video enviado por la oficina de prensa del Herediano.

El jugador, oriundo de Florencia de San Carlos, se define como una persona muy futbolera, un extremo pícaro y atrevido, formado en las ligas menores de San Carlos. Con los Toros del Norte debutó a los 17 años, en un partido ante Alajuelense en época de la pandemia bajo el mando del técnico Jeaustin Campos.

“Sé que los heredianos no me conocen, pero van a ver de lo que soy capaz. Esta es una bonita oportunidad para mí. Me siento feliz y orgulloso de todo lo que he logrado hasta ahora, a pesar de mi edad, y estoy seguro de que puedo ayudar mucho al equipo con goles y asistencias”, enfatizó Murcia.

Bairon confesó que el camerino del Herediano es muy sano y que se siente como en casa al compartir con jugadores con los que ya había coincidido en San Carlos.

“Me da confianza compartir con futbolistas como José Rodríguez Chiroldes, Juan Luis Pérez, Yurguín Román y Dany Carvajal, con quienes compartí en San Carlos. Me siento bien, al igual que con el resto de compañeros del equipo, que me han tratado muy bien. Ahora solo espero una oportunidad para mostrar mis cualidades”, declaró Murcia.