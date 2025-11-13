Futbolista de Costa Rica recibe premio en legendario club de Europa

Luego de una soberbia actuación, en la que marcó tres goles en cuatro partidos, una futbolista costarricense fue elegida como la mejor jugadora del Olympique de Marsella.

La delantera Melissa Herrera recibió el reconocimiento tras sus tres conquistas en cuatro presentaciones, incluyendo un doblete, siendo fundamental para su club, que actualmente busca salir de las últimas posiciones de la Liga Femenina de Francia.

“Con un magnífico doblete, fuiste decisiva. Premiamos a nuestro número 77 por su destacada actuación con la camiseta olímpica”, destacó el club mediante las redes sociales.

El Olympique es uno de los legendarios clubes de Francia, al ser el primer de su país en ganar la Champions League, en 1993, frente al AC Milán.

Durante 32 años fue el único conjunto galo en dejarse la “Orejona” hasta que en 2025 el Paris Saint Germain se adueñó del torneo de clubes más importante de Europa.

Herrera, de 29 años, llegó al Olympique de Marsella en julio de este año, tras su paso por Xolos de Tijuana Femenil, de la Liga Mexicana.

Melissa es una experimentada delantera que en 2018 militó en el Stade de Reims y en 2021 en el Girondins de Bordeaux, donde una lesión le impidió mostrar su mejor rendimiento. No obstante, el Olympique la hizo retornar al balompié galo.

La jugadora, oriunda del cantón de San Isidro de El General, suma en su palmarés dos participaciones en Copas del Mundo con la Selección de Costa Rica: en Canadá 2015 y en Australia y Nueva Zelanda 2023. Asimismo, defendió la camiseta de la Tricolor en el Mundial Sub-20 de Canadá 2014.

La futbolista, quien suma más de 100 partidos internacionales con la Tricolor, le ganó la designación a la francesa Mathilde Bourdieu.

Tras jugarse siete jornadas de la Liga de fútbol femenino de Francia, el Olympique es décimo, entre 12 equipos, con cinco unidades. Su próximo compromiso será ante el Lens, que es último del campeonato con un punto, el viernes 21 noviembre.