Fútbol Consultants apela el partido ante Guadalupe por inusual situación en final de la Liga de Ascenso

El equipo Futbol Consultants informó que este martes 27 de mayo presentó ante el Comité de Competición de la Liga de Ascenso una medida cautelar para que se suspenda la adjudicación de los puntos correspondientes al partido de ida de la Gran Final, disputado el pasado viernes 23 de mayo, que finalizó 1-1.

En el comunicado se indica que, hasta tanto no se lleve a cabo un proceso de investigación para determinar las condiciones en las que se realizó la sexta sustitución por parte del equipo de Guadalupe FC en dicho encuentro, no debe procederse con la adjudicación de los puntos.

El boletín añade: “Nuestra institución puso a disposición del Comité los documentos necesarios para analizar la forma en que se realizó el sexto cambio, ya que, bajo criterio médico, el jugador sustituido no presentaba ningún síntoma de haber sufrido una conmoción cerebral”.

La acción ocurrió en el segundo tiempo, cuando el defensor David Herrera, al parecer, sufrió una lesión en su hombro derecho, tras forcejear con un contrario y fue sustituido por José Miguel Carvajal.

Mónica Malavassi, presidenta del club, indicó que, después del partido, el jugador no presentaba ningún síntoma de conmoción cerebral y solo un golpe en el hombro, por lo que no procedía el cambio. En consecuencia, el médico del club, Marco Salazar, no avaló la sustitución.

El reglamento permite ese cambio adicional solo en caso de conmoción cerebral, el cual debe ser reportado por el médido al árbitro en el momento.

De no haberse permitido la sustitución, Guadalupe hubiera jugado los últimos minutos con 10 hombres, pues ya tenía las cinco sustituciones.