Freddy Álvarez y su esposa volverán a ser padres

El volante costarricense Freddy Álvarez recibió una noticia especial. El jugador del Tirana de Albania y su esposa, María Fernanda Esquivel, esperan una niña.

En Albania, Freddy marcó un gol en la victoria de su club ante el Partizani el sábado pasado. Álvarez anotó de tiro libre y en ese país se especuló sobre la posibilidad de que el jugador fuera padre nuevamente.

La Nación confirmó, desde el entorno del volante, que efectivamente su esposa, Esquivel, tiene cuatro meses de embarazo.

La noticia ha significado para la familia del jugador una alegría en medio del dolor por lo vivido a inicios del año.

Álvarez y su familia enfrentaron en enero pasado una tragedia, cuando su hija mayor, Irina Álvarez Esquivel, de nueve años, sufrió un accidente al caer de un camarote y falleció a causa del golpe.

Ante esto, el futbolista y sus cercanos pasaron momentos muy complejos.

Freddy Álvarez está cerca de regresar al país para luego definir lo que hará con su futuro deportivo, ya que un deseo familiar es que la nueva integrante de la familia nazca en Costa Rica.

De esta forma, la continuidad del jugador en el fútbol de Albania está en duda y es un punto por definir para el exjugador de clubes como Alajuelense, Herediano y el Municipal Liberia.

En su último partido, el futbolista tico fue entrevistado por la televisión local y agradeció todo el apoyo que le brindaron su club y la afición en los momentos difíciles que ha vivido.

“¿El Tirana? Estoy muy agradecido con la afición y el club. En un momento difícil, me apoyaron, estuvieron de mi lado”, dijo.