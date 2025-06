Fernando Lesme, dolido tras su paso por Alajuelense: ‘La última vez que estuve en Costa Rica no la pasé muy bien’

El paraguayo Fernando Lesme nunca ocultó su deseo de jugar en Liga Deportiva Alajuelense. En sus redes sociales se mostró con la camiseta rojinegra y siempre dejó claro que anhelaba una oportunidad con la Liga, incluso rechazando una oferta del Herediano.

No obstante, su paso por el equipo fue efímero y casi desapercibido, por lo que ahora regresa al fútbol costarricense en busca de un nuevo desafío con el Municipal Liberia, club al que llega a préstamo por un año desde el Celaya de la Liga de Expansión en México.

El delantero de 23 años aseguró estar feliz de volver al país y espera recuperar su nivel goleador, como lo hizo en su etapa con el Municipal Grecia. También se refirió a su paso por el conjunto manudo, en el Torneo Clausura 2024 en una entrevista publicada por el periodista del Municipal Liberia, Felipe Castillo.

¿Cómo se da su regreso a Costa Rica?

El profe Pepe (José Saturnino Cardozo) influyó mucho en mi vuelta acá. Costa Rica es mi segundo hogar. Estar aquí, escuchar sus indicaciones y enseñanzas, motiva mucho a uno. Siempre nos pide mejorar, darlo todo.

Usted siempre quiso jugar con Alajuelense. ¿Qué influyó para que su participación con la Liga no fuera la esperada?

Vengo con sed de revancha. La última vez que estuve aquí no la pasé muy bien. Ahora los compañeros me han recibido bien, la directiva también. Estoy feliz, motivado, con ganas de jugar.

¿Qué pasó entonces en su última etapa con Alajuelense?

Prefiero no entrar en polémicas.

¿Qué encontró a nivel personal en el Municipal Liberia que le da la confianza de que esta vez le irá bien en su regreso al fútbol costarricense?

Los compañeros me recibieron muy bien, te puedo decir que hablo con todos, no hay grupismo. Es un plantel excelente, por lo que uno llega con muchas ganas. El cuerpo técnico influye mucho en eso, en que no haya grupitos ni divisiones, y me siento muy contento de estar en un grupo así.