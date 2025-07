Fedefútbol alega que Icoder no debe admitir recurso de Guanacasteca porque club está moroso con la CCSS

La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) ya presentó su respuesta ante el Tribunal Administrativo de Conflictos Deportivos del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder), tras el recurso que interpuso la Asociación Deportiva Guanacasteca (ADG) contra la decisión federativa de revocar su licencia de Primera División por presuntas irregularidades financieras y administrativas.

La Nación tuvo acceso a detalles del alegato presentado por la Fedefútbol; uno de sus principales argumentos es que la ADG se encuentra como patrón moroso ante la Caja Costarricense de Seguro Social, y por lo tanto no se les podía admitir el recurso.

Según consta en una consulta de morosidad ante la Dirección de Cobros de la CCSS (considerada como una referencia válida y oficial), Guanacasteca se encuentra en estado de cobro administrativo por atrasos en obligaciones obrero-patronales que suman alrededor de 62 millones de colones.

Ante esta situación, la Fedefútbol invoca el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, el cual señala: “Los patronos y las personas que realicen total o parcialmente actividades independientes o no asalariadas, deberán estar al día en el pago de sus obligaciones con la Caja de Costarricense de Seguro Social (...) Para realizar los siguientes trámites administrativos:

“La admisibilidad de cualquier solicitud administrativa de autorizaciones que se presente a la Administración Pública y esta deba acordar en el ejercicio de las funciones públicas de fiscalización y tutela o cuando se trate de solicitudes de permisos, exoneraciones, concesiones o licencias (...)”.

La Federación alega que el Tribunal forma parte del Icoder y, por consiguiente, de la Administración Pública, así que el recurso de la ADG ni siquiera debía de ser admitido dada la deuda con la seguridad social.

De acuerdo con este argumento, Guanacasteca podría volver a presentar la documentación, pero primero debería pagar la deuda o bien llegar a un arreglo de pago con la Caja.

Por su parte, Mariano Jiménez, abogado de la ADG en el proceso, afirmó en declaraciones a La Nación en que desconoce lo que plantea la Fedefútbol.

“Lo primero que no conozco es la posición la Federación (...) El club no está en estado de morosidad, entonces no es motivo (para la inadmisibilidad). Siento que eso es un ánimo perverso, se están agarrando de cualquier cosa para justificar lo injustificable”, pronunció el representante legal.

El abogado de la ADG agregó que ellos saben del cobro administrativo, pero aseguró que se trata de una planilla extraordinaria que la Caja debe calcular y la cual entraría en proceso de pago, por lo que no se puede llamar a esto estado de morosidad.

Jiménez acotó que el único motivo por el que el Icoder no reconocería a una Asociación (para presentar un recurso) es porque no se encuentre inscrita en el Registro Nacional, lo cual no aplica en este caso.

Por otra parte, el letrado añadió que el artículo 69 de la Ley del Deporte indica que aunque el Tribunal pertenece al Icoder, es un órgano desconcentrado, por lo que tiene total independencia.

La norma en cuestión dice textualmente: “Adscrito al Instituto, como órgano de máxima desconcentración y con independencia plena de sus funciones y resoluciones, se crea el Tribunal Administrativo de Conflictos Deportivos”.

Por su parte, la Fedefútbol también está alegando que la ADG presentó la personería jurídica sin actualizar, lo cual consideran una falla importante. De hecho, el Tribunal solicitó a los pamperos presentarla nuevamente.

Ante esto, Mariano Jiménez, abogado de Guanacasteca, respondió que ya cumplieron ese requisito y que él mismo fue el encargado de dejar la personería.

Argumentos

En su argumento de fondo, ADG solicita recuperar su licencia reclamando que la Federación supuestamente no depositó ante el Registro Nacional los reglamentos que rigen el proceso de licenciamiento.

Ante esto, la FCRF ha mantenido durante todo el proceso (que ya pasó por otro Tribunal de Apelaciones de la propia Fedefútbol) que “no hay un reglamento antiguo o uno nuevo (sin depositar), sino que siempre ha existido una normativa, la cual ha estado sujeta a actualizaciones”.

Jiménez, abogado de los pamperos, añadió que también presentaron otros cinco criterios de fondo (los cuales no detalló) y que, desde su punto de vista, no fueron correctamente analizados en su momento por el Comité de Licencias y el Tribunal de Apelaciones de la Federación.

Para conocer la posición del Tribunal de Conflictos del Icoder, este diario envió desde el lunes anterior consultas al correo de ese órgano, pero no se obtuvo respuesta. Tampoco fue posible conversar con Carlos Umaña Brenes, presidente, a quien también se le envió un correo electrónico y se le intentó contactar por teléfono.

El Comité de Licencias de la Federación revocó las licencias de Primera División de Santos y Guanacasteca, tras sendas investigaciones (una contra cada equipo) que arrojaron supuestas irregularidades administrativas y financieras.

El caso nació a raíz de reportajes publicados por La Nación a principios de año, donde se detallaron presuntos cambios de administración que se hicieron sin reportar, lo cual es obligatorio por reglamento.

Ambos clubes apelaron tanto en el Comité de Licencias de la Federación como en el Tribunal de Apelaciones, pero perdieron todos los recursos presentados.

Ahora el Tribunal de Conflictos del Icoder deberá decidir sobre lo aportado por ambos bandos (el club y la Federación) para ver qué pasa específicamente con la ADG.

Santos, por su parte, anunció públicamente que irá al Tribunal de Conflictos Deportivos internacional (TAS), pero de momento no hay confimación de que ya haya presentado el recurso.

Más bien, La Nación supo que los guapileños están considerando descartar la opción del TAS, y que podrían esperar qué sucede con el proceso de la ADG ante el Tribunal del Icoder para decidir a cuál instancia acuden.

El abogado guanacasteco Mariano Jiménez explicó que espera tener noticias de parte del Icoder esta misma semana, especialmente sobre la medida cautelar con la que buscarían que la afectación a Guanacasteca se detenga.

Y es que el próximo campeonato de la Primera División está previsto para iniciar a finales de julio. Ya la Unafut decidió no tomar en cuenta ni a Santos ni a la ADG, en consonancia con el castigo de la FCRF, por lo cual la temporada se jugará con solo 10 equipos.

Al cierre de la noche de este miércoles, el presidente de Guanacasteca, Jorge Arias, hizo un comunicado de prensa para insistir en que deben recuperar el derecho de jugar en Primera.