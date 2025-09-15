Falleció una de las grandes leyendas del fútbol centroamericano que jugó un Mundial

En el Mundial de España 82 Jaime 'Chelona' Rodríguez tuvo un duelo muy particular con el argentino Diego Armando Maradona. Tomado de Facebook

El fútbol centroamericano está de luto tras conocerse el fallecimiento de una de las grandes figuras de El Salvador de la década de los 80, y quien fue uno de los artífices de la histórica clasificación de los cuzcatlecos al Mundial de España 1982.

El Comité Olímpico de El Salvador anunció la partida de uno de los más grandes defensores salvadoreños, Jaime La Chelona Rodríguez, quien murió a los 66 años de edad a causa de un infarto.

El presentador de radio y televisión, e hijo del exjugador, Kevin Rodríguez, confirmó en sus redes sociales la muerte de su padre.

Jaime 'Chelona'Rodríguez vivía en los Estados Unidos, donde falleció la madrugada del domingo 14 de setiembre. Tomado de Facebook (La Nación/Tomado de Facebook)

“Con profundo dolor confirmo que mi papá, Jaime Chelona Rodríguez, falleció esta madrugada (del domingo 14 de setiembre). Nunca se está preparado para un momento tan duro y difícil como este. Agradezco mucho a todos por sus mensajes, muestras de cariño y respeto por el fallecimiento de mi amado papá”, escribió Rodríguez.

La Chelona debutó en el fútbol profesional en 1974 en su país y fue campeón con Alianza en la temporada 1989-1990.

Rodríguez tuvo una extensa carrera internacional al jugar con el Sport-Club Bayer 05 Uerdingen, de Alemania; el Club León y Atlas, de México; el KPV Kokkola, de Finlandia; y el Yokohama Flügels, de Japón. En su país militó en el Alianza Fútbol Club y el Club Deportivo FAS.

En la Copa del Mundo de España 82, La Chelona Rodríguez fue titular en los tres partidos: el histórico duelo en el que Hungría goleó 10-1 a El Salvador y las dos siguientes derrotas ante Argentina (2-0) y Bélgica (1-0).

Es recordado por marcar de manera tenaz y aguerrida a la estrella argentina Diego Armando Maradona durante aquel Mundial.