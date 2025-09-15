Fútbol

Falleció una de las grandes leyendas del fútbol centroamericano que jugó un Mundial

Una leyenda del fútbol centroamericano murió tras sufrir un paro cardíaco

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Jaime Chelona Rodríguez Exmundalista de El Salvador Falleció a los 66 años 15 de setiembre del 2025 Tomado de Facebook
En el Mundial de España 82 Jaime 'Chelona' Rodríguez tuvo un duelo muy particular con el argentino Diego Armando Maradona. Tomado de Facebook (La Nación/Tomado de Facebook)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Jaime Chelona RodríguezEl SalvadorFalleció a los 66 años
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.