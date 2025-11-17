Fútbol

Falleció el querido jugador de baloncesto que llenó de sabor los estadios de Costa Rica con su inconfundible patí

Jugó baloncesto y sofbol, pero era reconocido en los estadios de Costa Rica por su frase inconfundible y el sabor caribeño

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
El limonense Orlando Thompson falleció este domingo, a los 79 años de edad. (Marvin Caravaca)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Orlando ThompsonFallecio a los 79 añosVendedor de patí
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.