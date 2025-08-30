Falleció contertulio de populares programas deportivos en Costa Rica

Dos de los programas más populares de la radio nacional, en temas deportivos, están de luto.

Sensación Deportiva, conducido por Leonel Jiménez, y Opinión, dirigido por el periodista Roberto Picado, informaron este sábado 30 de agosto sobre el fallecimiento de Marco Tulio Ramírez Herrera, conocido como Neco, contertulio de Sensación Deportiva y, sobre todo un seguidor del Deportivo Saprissa.

En las redes sociales de ambos espacios se dio a conocer la noticia de la muerte de uno de los personajes más constantes en las transmisiones, siempre presente para conversar sobre el Deportivo Saprissa, el equipo de sus amores.

Roberto Picado expresó: “Nos informan del fallecimiento de Marco Tulio Ramírez (Neco), contertulio y amigo del programa Opinión ‘Donde también la suya cuenta’. La verdad me da mucha tristeza. Que Dios lo tenga en su santa gloria”.

Por su parte, en Sensación Deportiva señalaron: “Con muchísimo dolor informamos que ha fallecido Marco Tulio Ramírez Herrera (Neco), contertulio de Sensación Deportiva, pero sobre todo, un amigo de toda la familia del programa. Que en paz descanse, Neco”. La causa de la muerte no se dio a conocer.

La familia de Sensación Deportiva el pasado 21 de agosto también lamentó la partida de Eduardo Jiménez Carvajal, nieto del periodista y conductor Leonel Jiménez, quien solo tenía 14 años.