Falleció contertulio de populares programas deportivos en Costa Rica

La noticia se dio a conocer este sábado por medio de las redes sociales

Por Juan Diego Villarreal
Programa Opinión Marco Tulio Ramírez Herrera (Neco) Falleció 30 de agosto del 2025 Tomado Facebook Opinión
Marco Tulio Ramírez Herrera (Neco) era un fiel seguidor del Deportivo Saprissa. Tomado Facebook Opinión (La Nación/Tomado Facebook Opinión)







Marco Tulio Ramírez HerreraSensación DeportivaOpiniónFalleció
Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

