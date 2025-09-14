Exjugador del Herediano lo perdió todo al incendiarse la casa en que vivía con su familia

Geiner Villalobos, junto a su esposa Karla Fernández y sus hijos: Mary Paz, Kristel y Julián, quienes disfrutan en familia del fútbol (imagen reproducida con autorización).

El miércoles 10 de setiembre, la pequeña Mary Paz Villalobos Fernández, de solo 11 años, se levantó muy temprano, pues viajaría junto con sus compañeras de la Escuela Central de Tres Ríos a Nicaragua para participar en los Juegos Centroamericanos Escolares, en la disciplina de fútbol 7.

Mary Paz estaba muy feliz, ya que sus padres la acompañarían. Sin embargo, justo cuando se subió a uno de los microbuses que las trasladarían desde el Parque de Tres Ríos de La Unión, en la provincia de Cartago, hacia territorio pinolero, a eso de las 4:30 a. m., su emoción fue interrumpida por las sirenas del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica.

En ese momento, su padre, quien estaba con ella, le pidió que permaneciera en el autobús, mientras él se trasladaba en un vehículo hasta El Alto del Carmen de Dulce Nombre de La Unión. Al llegar, encontró la casa que alquilaba envuelta en llamas, mientras los bomberos luchaban por controlar el incendio.

Geiner Villalobos Arrieta, exjugador del Club Sport Herediano, Municipal de Pérez Zeledón y de la Universidad de Costa Rica, vio cómo el esfuerzo de toda una vida se convirtió en cenizas a causa de un corto circuito en el cielo raso de la vivienda. El siniestro dejó a su esposa y tres hijos únicamente con la ropa que llevaban puesta.

Con 21 años, Geiner llegó al Herediano en la temporada 2003-2004, bajo la batuta del técnico Carlos Watson, para pelear un puesto como lateral derecho con Mauricio Garita, Try Bennett y Geovanni Jara.

Geiner Villalobos compartió camerino con Austin Berry, Leonardo González, José Luis 'Puppy' López y Try Bennett, entre otros. Cortesía: Costa Rica Retro Fútbol-Oficial (La Nación/Cortesía: Geiner Villalobos)

En esa época compartió camerino con figuras como Adrián De Lemos, Daniel Rodríguez, Léster Morgan (q.e.p.d.), Roy Myers, Rodrigo Cordero, Robert Arias, Gerald Drummond y el hoy presidente del club, Jafet Soto, entre otros.

El exfutbolista, quien también jugó en la Liga de Ascenso, donde fue campeón con la Universidad de Costa Rica bajo la dirección de Marvin Solano en la temporada 2006-2007, aseguró que atraviesan un momento muy triste e impactante, con un sentimiento de impotencia al perder todo por lo que habían luchado para su familia.

“Cuando estaba en la buseta, listo para irme con mi esposa a Nicaragua y acompañar a mi hija, un vecino me gritó: ‘¡Se le quema la casa!’. Un amigo me llevó hasta mi casa y al llegar ya no había nada que hacer. Los bomberos estaban apagando el fuego y los electrodomésticos se dañaron por el agua”, relató Villalobos a La Nación.

Geiner Villalobos; un emprendedor y chofer

El exfutbolista quien se retiró a los 28 años por una lesión muscular, admitió que los últimos días han sido muy difíciles.

“Junto con mi esposa, Karla Fernández Vega, y mis hijos: Mary Paz, Kristel —quien está por convertirse en mamá— y mi hijo menor, Julián, estamos muy afectados. Nosotros estamos durmiendo en un pequeño apartamento que nos prestaron, donde apenas cabe un colchón. La verdad, solo tenemos lo que la gente, muy amablemente, nos ha regalado”, contó Villalobos.

Geiner Villalobos (centro junto a Jafet Soto) formó parte de un equipo Herediano muy competitivo. Cortesía: Geiner Villalobos (La Nación/Cortesía: Geiner Villalobos)

Aunque en el pasado trabajó como taxista, Geiner Villalobos actualmente se gana la vida como chofer para una plataforma digital y, los fines de semana, se dedica a vender ceviche.

“Por dicha, el carro lo tenía mi cuñado y no le pasó nada. Pero esta semana no pude vender ceviche porque se me quemó la refrigeradora. Tengo clientes fijos que me compran todas las semanas. Desde hace 10 años vendo ceviche y, por dicha, me ha ido bastante bien”, explicó.

Geiner, quien es oriundo de Cartago, inició su camino en el fútbol en el equipo de Paraíso, de la segunda división. Sin embargo, aseguró que es herediano de corazón, porque fue el equipo que le abrió las puertas en la Primera, donde llegó de la mano del técnico Ricardo Rodríguez y se encontró con un grupo de grandes jugadores y amigos.

“Cuando mis excompañeros se enteraron de mi situación, algunos me llamaron. Por ejemplo, Allan Meléndez, quien es un gran amigo, ha estado muy pendiente. A mi hija, que está en Nicaragua, también le afectó mucho; por eso mi esposa viajó para acompañarla porque estaba muy triste. Pero aquí estamos, saliendo adelante”, expresó Villalobos.

Las personas que deseen colaborar con Geiner Villalobos Arrieta y su familia pueden hacerlo mediante SINPE Móvil al número 7133-5723 o al de su esposa, Karla Fernández Vega, al 7020-5881.