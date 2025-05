Exjugador de Saprissa resurge en la Liga de Ascenso tras dos rechazos de Primera División

Andy Reyes vivió en sus dos experiencias más recientes como futbolista momentos difíciles que lo llevaron a la tristeza, algo que él mismo reconoce. Tanto en Santa Ana como en Grecia, el delantero supo lo que era sentirse descartado, ya que en ambas instituciones le rescindieron el contrato y le dijeron: “¡No más!”.

En aquel momento lo invadió un océano de sentimientos. Sin embargo, hoy, a las puertas de la final del Torneo de Clausura de la Liga de Ascenso con Futbol Consultants, Andy entiende que la vida le tenía preparado algo mejor. Si hubiese cumplido su contrato con ambos clubes, tendría en su hoja de vida dos descensos; en cambio, ahora tiene la posibilidad de sumar un ascenso.

“Son cosas que uno no entiende en su momento, pero luego lo analiza y dice: ‘Prefiero esto que estoy viviendo, a tener dos descensos’. Este torneo lo he disfrutado mucho, hay un grupo muy bonito, y eso se ha reflejado en los resultados. Ya llegamos a la final”, afirmó.

Andy es consciente de que ya no es aquel joven que representó a Costa Rica en un Mundial Sub-17 en 2015. Hoy, además de aportar en la cancha, también traslada su experiencia a los más jóvenes del plantel de Consultants.

“Si bien el torneo pasado no se dieron los resultados por distintas razones, en este torneo nos reforzamos bien. Los cubanos han sumado mucho, nos hemos esforzado, hemos trabajado fuerte. Todos hemos puesto nuestro granito de arena, sobre todo los de experiencia como Darío Delgado, Lemarck Hernández y yo, que tratamos de guiar a los demás”, comentó.

Andy está reviviendo sensaciones que no experimentaba desde su paso por el Saprissa, donde estuvo entre 2012 y 2023. Una espinita que siempre quiso sacarse era la del descenso que vivió con Guadalupe, y ahora ve esta nueva oportunidad como un momento de redención.

Futbol Consultants se enfrentará a Inter San Carlos en la final del Torneo de Clausura. El ganador disputará la final nacional frente a Guadalupe, por el ascenso a la Primera División.

“Descendí con Guadalupe, pero siempre he tenido la mentalidad de volver a ascender. Cuando estuve en Grecia firmé por un año, pero a los seis meses ya no contaban conmigo... después descendieron. En Santa Ana venía bien, pero también me descartaron. Ahora, gracias a Dios, estoy aquí; si no, tendría tres descensos en mi carrera”, puntualizó.